Univerzitetski profesor Nebojša Čokorilo, zaposlen na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Novom Sadu, postao je pravi simbol herojstva kad je, bez oklevanja, skočio u ledeni Dunav kako bi spasio mladu ženu koja se davila.

Sve se dogodilo 1. januara oko 14:20 časova kod Keja, nedaleko od teniskih terena, gde je profesor Čokorilo tog dana trčao kao deo svoje redovne aktivnosti.

Iz daljine je čuo zapomaganje na engleskom jeziku: "Help, help", a nekoliko sekundi kasnije jedna prolaznica ga je zaustavila i rekla mu da se devojka bori za život u reci.

Bez trenutka razmišljanja, profesor je bacio patike i skočio u tri stepena hladnu vodu Dunava, uprkos opasnosti od hipotermije i jakoj struji koja je pretila da povuče devojku dalje od obale.

Uprkos vremenskim uslovima i izuzetno niskoj temperaturi vode, profesor Čokorilo uspeo je da dopliva do mlade žene, čvrsto je uhvati i dovuče do obale.

Po izvlačenju na obalu, lekari i Hitna pomoć su brzo stigli na mesto događaja i preuzeli dalju negu, a devojka je, kako je kasnije potvrđeno, preživela zahvaljujući pravovremenoj reakciji.

Telo joj je padalo ispod nivoa vode i ponovo isplivavalo

Kako piše portal Vojvodina uživo, profesor je skromno opisao svoj postupak. Rekao je da u tom trenutku nije razmišljao o opasnosti ili posledicama, već je jednostavno znao da mora pomoći. Između adrenalina i fokusa na spasavanje, čak nije ni osetio hladnoću vode, puls mu je, kako je naveo, bio oko 160 otkucaja u minutu dok je izvlačio devojku.

- Strčao sam dole i video žensku osobu pored obale, verovatno drugaricu, koja je stajala na obali, dok je druga ženska osoba bila oko 15 metara u vodi. Telo joj je padalo ispod nivoa i ponovo isplivavalo, bila je skroz obučena. Skinuo sam patike i skočio u vodu. Ona nije pružala otpor, usne su joj bile modre. Kada sam je izvukao, nije izgledala ugroženo, stavili smo je na bok i pozvali Hitnu pomoć - rekao je profesor i dodao:

- Htеo sam samo da trčim, ali kada je trebalo, skočio sam i pomogao. Ako mogu da poručim nešto sugrađanima, to je da uvek obrate pažnju i budu spremni da pomognu drugima kad je potrebno.

Nisu iznenađeni hrabrošču profesora

Ovaj herojski čin ujedinio je mnoge. Komšije, studenti i prijatelji Nebojše Čokorila kažu da nisu iznenađeni njegovom hrabrošću, naprotiv, opisuju ga kao pravog ljudinu, heroja i čoveka velikog srca.

Kako navode, on je poznat po tome što je uvek spreman da pomogne drugima, bilo da je reč o studentima na fakultetu ili slučajnim prolaznicima. Mnogi koji ga poznaju ističu da se radi o humanoj osobi, što je upravo i pokazao tim nesvakidašnjim činom.

Između čestitki i hvale na društvenim mrežama, sugrađani ističu da su ovakve priče o hrabrosti upravo ono što im daje nadu i veru u ljude.