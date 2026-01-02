Slušaj vest

Srbin Stefan Ivanović (30) i dalje se vodi kao nestao nakon požara koji je izbio u baru na skijalištu u Švajcarskoj, a njegovi poznanici za Kurir otkrivaju ko je zapravo bio mladić koji je kobne, novogodišnje večeri obezbeđivao lokal u kom je u trenu došlo do stampeda.

U popularnom baru "Le Constellation", podsetimo, nakon požara koji je najverovatnije izbio zbog pirotehnike koja je zapaljena u lokalu život je za sada izgubilo 47 osoba, dok se veruje da je njih više od 100 teško povređeno.

Radio dva posla

- Stefanovi roditelji su decenijama u Švajcarskoj gde su proveli skoro ceo radni vek. Otac mu se vratio nakon penzije pre nekoliko godina, kao i sin sa porodicom. Vratili su se i žive na selu u Zapadnoj Srbiji - kaže nam sagovornik i dodaje da Stefanova majka živi s njim jer još uvek nije otišla u penziju.

- Stefan je tamo godinama i živi i radi u Švajcarskoj i to dva posla. Koliko se sećam, preko dana je neki stolar, majstoriše nešto, a uveče radi kao obezbeđenje preko jedne agencije. Vredan i jako dobar momak koji je izašao iz našeg sela u beli svet.

Prema rečima našeg sagovornika, porodica Ivanović je za praznike otišla u Švajcarsku.

- Mislim da su 15. decembra svi se spakovali i za praznike otišli gore, kako bi zajedno dočekali praznike. Nažalost, vidite šta im se desilo, ne znaju gde im je Stefan. Traže ga u očaju, ne znaju ni da li je živ ili mrtav?! - kaže nam on i dodaje:

- Agonija im je svaki sat. Raspodelili su se i traže ga na sve strane, zovu po celoj Švajcarskoj i policiju i bolnice. Do njih dolaze razne informacije od toga da je teško povređen, do toga da je izgoreo kao pepeo u tom baru. Jadni ljudi! Ovo je velika tragedija u kojoj čovek ne može trezveno da razmišlja. Zvali smo i neke njihove rođake, priča se da ima još Srba koji su bili u tom lokalu kada je izbio požar, ali svi oni imaju dvojna državljanstva - srpsko i švajcarsko, pa se za sada ne zna pravo stanje koliko njih je povređeno, ili ne daj Bože nastradalo.