Slušaj vest

Mladić Predrag Janković, rodom iz Srbije povređen je u velikom požaru koji je izbio u novogodišnjoj noći u baru na skijalištu Kran-Montana u Švajcarskoj

Požar u baru "Le Constellation", podsetimo, dogodio se u novogodišnjoj noći navodno, nakon što su se zapalile prskalice u lokalu koje su zahvatile plafon. U stampedu, prema poslednjim informacijama, nastradalo je najmanje 47 osoba, dok je njih više od 100 zadobilo teške telesne povrede. 

Predrag Janković požar Švajcarska
Predrag Janković Foto: Društevne Mreže

- Predrag je neposredno pre požara izašao iz lokala na terasu kako bi navodno, zapalio cigaretu. Dok je bio ispred poznatog bara na skijalištu Kran-Montana vatra je zahvatila njegove ruke, ali na svu sreću on je van životne opasnosti i nalazi se u jednoj bolnici u Švajcarskoj - kaže za Kurir njegov prijatelj i dodaje:

- Ne znam kako je tačno došao u dodir sa vatrom, ali izgleda da mu je ta cigareta koju je zapalio napolju bukvalno spasila život. Predrag je iz istog mesta kao i Stefan za kojim se i dalje traga. Jako mi je žao što niko od nas ne zna gde je on i da li je dobro. 

Požar u Švajcarskoj Foto: screenshot X

Meštani sela u Zapadnoj Srbiji otkrili su ranije za Kurir da je Predrag Janković jedan od povređenih Srba u požaru, a detaljnije o tome možete pročitati u linku iznad. 

Inače, nakon požara na desetine ljudi se vode kao nestali i njihove porodice apeliju na pomoć, kao i porodica Srbina Stefana Ivanovića koji je kobne večeri radio kao obezbeđenje bara u kom je bio stampedo. 

Ne propustiteHronika"TELEFON MU ZVONI I ZVONI, A ON SE NE JAVLJA! NE ZNAMO DA LI JE ŽIV ILI MRTAV..." Oglasio se rođak Stefana Ivanovića koji je bio u baru u Švajcarskoj
2461505 copy.jpg
PlanetaLJUDI GORELI NA TEMPERATURI OD 1200 STEPENI! Otkriven uzrok požara u Švajcarskoj, fenomen "FLASHOVER" ubio 47 gostiju, suočili su se sa vatrenom olujom!
Požar u Švajcarskoj
HronikaKURIR SAZNAJE! SRBIN (23) POVREĐEN U VELIKOJ TRAGEDIJI NA SKIJALIŠTU U ŠVAJCARSKOJ! Mladiću izgorele obe šake u požaru, a ovo ga je spasilo sigurne smrti...
požar švajcarska.jpg
Društvo"STEFANA NEMA OD NOVOGODIŠNJE NOĆI, I BRAT GA TRAŽI" Oglasila se rođaka Srbina nestalog u Švajcarskoj, otkrila nove detalje: "Broj žrtava je mnogo veći"
2461505 copy.jpg