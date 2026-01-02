Slušaj vest

Mladić Predrag Janković, rodom iz Srbije povređen je u velikom požaru koji je izbio u novogodišnjoj noći u baru na skijalištu Kran-Montana u Švajcarskoj.

Požar u baru "Le Constellation", podsetimo, dogodio se u novogodišnjoj noći navodno, nakon što su se zapalile prskalice u lokalu koje su zahvatile plafon. U stampedu, prema poslednjim informacijama, nastradalo je najmanje 47 osoba, dok je njih više od 100 zadobilo teške telesne povrede.

Predrag Janković Foto: Društevne Mreže

- Predrag je neposredno pre požara izašao iz lokala na terasu kako bi navodno, zapalio cigaretu. Dok je bio ispred poznatog bara na skijalištu Kran-Montana vatra je zahvatila njegove ruke, ali na svu sreću on je van životne opasnosti i nalazi se u jednoj bolnici u Švajcarskoj - kaže za Kurir njegov prijatelj i dodaje:

- Ne znam kako je tačno došao u dodir sa vatrom, ali izgleda da mu je ta cigareta koju je zapalio napolju bukvalno spasila život. Predrag je iz istog mesta kao i Stefan za kojim se i dalje traga. Jako mi je žao što niko od nas ne zna gde je on i da li je dobro.

Požar u Švajcarskoj Foto: screenshot X

