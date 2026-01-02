Slušaj vest

Više javno tužilaštvo u Beogradu pokrenulo je istragu protiv Nikole T. (66) zbog postojanja osnova sumnje da je 31. decembra 2025. godine upravljajući svojim vozilom u stanju teške alkoholisanosti na kolovozu državnog puta u Velikoj Moštanici udario i oborio dva pešaka.

Usled toga je pešak I.G. preminula na licu mesta dok je J.F. zadobila teške telesne povrede opasne po život.

- Osumnjičeni se na saslušanju pred postupajućim javnim tužiocem branio ćutanjem, odnosno iskoristio je svoje zakonsko pravo da ne iznosi odbranu - saopštilo je VJT.

Nakon saslušanja tužilaštvo je predložilo sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu da Nikoli T. odredi pritvor da ne bi ponovio krivično delo u kratkom vremenskom periodu.

Naredbom o sprovođenju istrage Nikoli T. se na teret stavlja krivično delo Teška dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja iz člana 297 stav 2 Krivičnog zakonika u vezi sa članom 289 stav 1 KZ.

- Postoje osnovi sumnje da se Nikola T. nije pridržavao saobraćajnih propisa iz Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, čime je ugrozio javni saobraćaj i doveo u opasnost život i telo ljudi, usled čega je nastupila smrt oštećene I.G. i teška telesna povreda opasna po život oštećene J.F. - navodi se u saopštenju.

U odnosu na teže posledice, osumnjičeni je postupao iz nehata, jep je bio svestan da svojom radnjom može dovesti do takvih posledica, ali je olako držao da do toga neće doći ili da će to moći da spreči.

On je 31. decembra oko 18:45 časova u stanju teške alkoholisanosti (1,57 mg/ml) upravljao vozilom marke „Volvo V40“, putem iz pravca ulice Ibarski put prema ulici 13. oktobra, pa je ne obraćajući pažnju na pešake koji se nalaze na kolovozu i ne prilagođavajući brzinu kretanja vozila osobinama i stanju puta, vidljivosti i preglednosti, prednjim desnim delom vozila udario i na poklopac motora, vetrobransko staklo i na krov vozila nabacio, a zatim oborio pešake I.G. i J.F, koje su se u tom momentu nalazile na navedenom državnom putu bliže desnoj ivici kolovoza, gledano u pravcu kretanja vozila.