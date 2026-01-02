Slušaj vest

Državljanin Srbije D.D. (43) uhapšen je nakon što je na graničnom prelazu Ranče kod njega pronađeno više od 22 grama kokaina i nakon što je utvrđeno da je vozio pod dejstvom te droge, saopšteno je danas iz Uprave crnogorske policije.

U saopštenju se navodi da su službenici Regionalnog centra granične policije "Sever" – Stanice granične policije Pljevlja, na graničnom prelazu Ranče kontrolisali D.D., koji je upravljao vozilom marke "BMW", beogradskih registarskih oznaka, u kojem su se nalazile i dve saputnice.

- Policijski službenici su izvršili pregled lica D.D. i vozila kojim je upravljao, te tom prilikom kod njega pronašli pakovanja sa sadržajem bele praškaste materije, za koju je analizom utvrđeno da se radi o opojnoj drogi kokain, ukupne mase preko 22 grama. Po nalogu postupajućeg tužioca, D.D. je testiran na prisustvo psihoaktivnih supstanci u organizmu, kojom prilikom je utvrđeno da je vozilom upravljao pod dejstvom kokaina - piše u saopštenju.

Foto: Uprava policije

Iz UP su istakli da je nakon prikupljenih obaveštenja i sprovedene kriminalističke obrade, D.D., po nalogu državnog tužioca u Višem državnom tužilaštvu u Bijelom Polju, uhapšen zbog sumnje da je počinio krivično delo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga.