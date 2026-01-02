Slušaj vest

U Višem javnom tužilaštvu u Beogradu saslušan je Aleksandar L. (34) zbog postojanja osnova sumnje da je 31. decembra 2025. godine u Mladenovcu, upravljajući svojim vozilom u stanju visoke alkoholisanosti, udario i oborio pešaka M.M, koji je usled zadobijenih povreda preminuo 1. januara u bolnici.



- Osumnjičeni je na saslušanju negirao izvršenje krivičnog dela i izneo je svoju odbranu - navodi se u saopštenju.

Nakon saslušanja tužilaštvo je predložilo sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu da Aleksandru L. odredi pritvor da ne bi ponovio krivično delo u kratkom vremenskom periodu.



Naredbom o sprovođenju istrage osumnjičenom se na teret stavlja krivično delo Teška dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja iz člana 297 stav 2 Krivičnog zakonika u vezi sa članom 289 stav 1 KZ.

Postoje osnovi sumnje da se Aleksandar L. 31.decembra oko 19:50 časova u Mladenovcu, nije pridržavao saobraćajnih propisa iz Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, čime je ugrozio javni saobraćaj i doveo u opasnost život i telo ljudi, usled čega je nastupila smrt oštećenog M.M.

Foto: Društvene Mreže



U odnosu na težu posledicu, osumnjičeni je postupao iz nehata, jep je bio svestan da svojom radnjom može dovesti do takve posledice, ali je olako držao da do nje neće doći ili da će moći da je spreči.