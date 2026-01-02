Slušaj vest

Muškarac Đ. D. koji je poginuo sinoć u teškoj saobraćajnoj nesreći u rodnim Bačincima kod Šida, kako Kurir saznaje, prošle godine je izgubio rođenog brata D.D., kamiondžija iz Bačinaca koji je u aprilu 2025. godine pronađen mrtav u kamionu u Švajcarskoj.

- D.D. inače kamiondžija iz Bačinaca u aprilu prošle godine pronađen je mrtav u kamionu u Švajcarskoj, gde je radio za srpsku transportnu kompaniju. Smrt je tada zatekla porodicu i kolege, a okolnosti tog slučaja izazvale su brojne reakcije u javnosti, posebno među profesionalnim vozačima - kaže izvor Kurira.

Porodica je tako u manje od godinu dana pretrpela dva teška gubitka, što je ovu tragediju učinilo još potresnijom.

Foto: Kurir/D.Š.

Podsetimo, sinoć je stradao njegov brat Đ. D. kada je vozilom kojim je upravljao sleteo s puta i prevrnuo se u kanal. Nažalost, Đ. D. je poginuo na licu mesta.