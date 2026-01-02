Slušaj vest

Mladić (21) iz Novog Pazara, koji je 24. decembra teško povređen u porodičnom nasiljupreminuo je danas u Univerzitetskom kliničkom centru Kragujevac, gde je bio hospitalizovan zbog teških povreda glave. 

Podsetimo, kako je preneo Kurir tad, otac je sina udario motkom u predelu glave, nakon čega je policiji tvrdio da je mladić pao i sam se povredio.

Nakon pregleda u novopazarskoj Opštoj bolnici, lekari su utvrdili da povrede nisu nastale prilikom pada. Obaveštena je policija, sprovela istragu i uhapsila dečakovog oca, koji se sumnjiči da je sina udario u glavu tupim predmetom, najverovatnije motkom.

Zbog težine povreda, povređeni je hitno prebačen iz Novog Pazara u UKC Kragujevac, gde su se lekari danima borili za njegov život.

Uprkos naporima medicinskog osoblja, mladić je danas podlegao povredama.

Kurir.rs/Republika

