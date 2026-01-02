Slušaj vest

Pešak (74) je nastradao u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u Banatskom Novom Selu. 

Naime, prema nezvaničnim informacijama, nesreća se dogodila oko 16.55 u Ulici maršala Tita u Banatskom Novom Selu, a njoj su učestvovali jedno putničko vozilo i pešak.

Kako se prenosi, Hitna pomoć je konstatovala smrt pešaka.

Kurir.rs/Newsmax Balkans

