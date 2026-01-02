ISPLIVALI NOVI DETALJI TRAGEDIJE U NOVOM PAZARU! Mladić (21) podlegao povredama nakon što ga je otac tukao MOTKOM po glavi, njegov brat EKSPRESNO došao po majku
Mladić (21) iz Novog Pazara,koji je 24. decembra teško povređen u porodičnom nasilju, preminuo je danas u Univerzitetskom kliničkom centru Kragujevac, gde je bio hospitalizovan zbog teških povreda glave.
Podsetimo, kako je preneo Kurir tad, otac je sina udario motkom u predelu glave, nakon čega je policiji tvrdio da je mladić pao i sam se povredio.
Nakon pregleda u novopazarskoj Opštoj bolnici, lekari su utvrdili da povrede nisu nastale prilikom pada, usled čega je povređeni hitno prebačen iz Novog Pazara u UKC Kragujevac, gde su se lekari danima borili za njegov život, ali nažalost, podlegao je povredama.
Porodica iz Beograda
Prema novim informacijama, otac mladića je uhapšen i protiv njega je pokrenut krivični postupak zbog teškog nasilja u porodici.
Kako prenosi "Sandžak danas", mladić je rođen u Beogradu, gde je i živeo i radio. Njegov brat vodi porodičnu firmu u prestonici, dok su se roditelji, prema dostupnim informacijama, vratili u selo na području Novog Pazara tokom početka pandemije koronavirusa.
Posebno potresan detalj je da je istog dana kada je otac uhapšen, brat mladića doputovao iz Beograda i odveo majku nazad u Beograd, gde se porodica ponovo okupila nakon tragedije.
Prema informacijama bliskim porodici, očekuje se da će sahrana biti obavljena u Beogradu, gradu u kojem je mladić rođen i gdje je proveo veći dio svog života.
Kurir.rs/Sandžak danas