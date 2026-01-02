Mladić (21) iz Novog Pazara,koji je 24. decembra teško povređen u porodičnom nasilju, preminuo je danas u Univerzitetskom kliničkom centru Kragujevac, gde je bio hospitalizovan zbog teških povreda glave.

Podsetimo, kako je preneo Kurir tad, otac je sina udario motkom u predelu glave, nakon čega je policiji tvrdio da je mladić pao i sam se povredio.

Nakon pregleda u novopazarskoj Opštoj bolnici, lekari su utvrdili da povrede nisu nastale prilikom pada, usled čega je povređeni hitno prebačen iz Novog Pazara u UKC Kragujevac, gde su se lekari danima borili za njegov život, ali nažalost, podlegao je povredama.

Porodica iz Beograda

Prema novim informacijama, otac mladića je uhapšen i protiv njega je pokrenut krivični postupak zbog teškog nasilja u porodici.

Kako prenosi "Sandžak danas", mladić je rođen u Beogradu, gde je i živeo i radio. Njegov brat vodi porodičnu firmu u prestonici, dok su se roditelji, prema dostupnim informacijama, vratili u selo na području Novog Pazara tokom početka pandemije koronavirusa.

Posebno potresan detalj je da je istog dana kada je otac uhapšen, brat mladića doputovao iz Beograda i odveo majku nazad u Beograd, gde se porodica ponovo okupila nakon tragedije.