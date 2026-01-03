Slušaj vest

Na zvaničnom Instagram profilu Ministarstva unutrašnjih poslova apelovali su na sve putnike u vozilima da obavezno obrate pažnju i vežu pojas, čak i kada se voze na zadnjem sedištu, jer to može spasti život. Oni su izneli i poražavajuću statistiku da čak 100 vozača godišnje strada upravo zbog nevezivanja pojasa. 

Više od 100 vozača i putnika svake godine izgubi život samo zato što nisu vezali sigurnosni pojas. To nisu samo brojevi i statistika, to je porazna realnost, navode iz MUP-a Srbije i apeluju na građane da se pridržavaju propisa. 

- Na prednjem sedištu pojas koristi oko 85% putnika.

- Na zadnjem sedištu - tek 20%.

- Svake godine se otkrije više od 170.000 prekršaja nekorišćenja pojasa.

A istina je jednostavna i neumoljiva: Sigurnosni pojas smanjuje rizik od smrti do 50% na prednjem sedištu, a čak do 75% na zadnjem.

Sudari se dešavaju u sekundi. Izgovori ne važe u toj sekundi. Pojas važi.

