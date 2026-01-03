Slušaj vest

Pripadnici Vatrogasno-spasilačke brigade Kragujevac uspešno su izveli akciju spasavanja starije osobe koja je upala u bunar u naselju Petrovac, u Ulici Jahorinskoj.

Nestanak osobe prijavljen je Operativnom centru Uprave za vanredne situacije u 16.32 časova, nakon čega je na teren upućeno 13 vatrogasaca-spasilaca sa tri vozila.

Po dolasku na lice mesta, utvrđeno je da se osoba nalazi u bunaru na nepristupačnom terenu.

Zahvaljujući brzoj reakciji i upotrebi specijalističke opreme, vatrogasci su izvukli osobu i, zbog otežanog prilaza, peške je transportovali više od dva kilometra, nakon čega je predata ekipi Hitne medicinske pomoći na dalje zbrinjavanje.

