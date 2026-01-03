Slušaj vest

Mladić Predrag Janković povređen je u velikom požaru koji je izbio u novogodišnjoj noći u baru na skijalištu Kran Montana u Švajcarskoj, a njegova baka Dobrila opisala je kako je saznala za tragediju koja je umalo poslata tragična za njihovu porodicu.

Prema rečima Dobrile Janković, njen unuk je sada dobro i nalazi se na bolničkom lečenju.

Spaljen

Predrag Janković preživeo požar na skijalištu Foto: Društvene Mreže

- Spaljene su mu obe ruke, samo jedan prst je prošao nepovređen. Na apratima je, ali je svestan i komunikativan. Ne sme da jede i pije jer se nagutao dima - kaže baka sa suzama u očima za Republiku i objašnjava da mu je lice spaljeno, ali da će biti dobro.

- Operisan je i prebačen iz jedna u drugu bolnicu, jer je nega u toj bolnici bolja. Krili su od mene da mi je unuk povređen, a kada sam videla na vestima izgrdila sam ih što su to krili od mene. Bolje da umrem ja i da crknem nego da mene sažaljevaju, a da se mom unuku nešto desi. Grdila sam ćerku što mi nije javila.

1/10 Vidi galeriju Požar u Švajcarskoj Foto: Printskrin Instagram, screenshot X

Piće i prskalice na glavi

Prema njenim rečima povređeni Predrag bio je u Sionu, a zatim je transportovan u Sjer. Predrag Janković bio je na terasi i nekim čudom je uspeo da preživi požar koji je za sada odneo više od 47 života, dok je njih preko 100 povređeno.

- Požar je buknuo na terasi, a onda se proširio na celu diskoteku. Konobarice su nosile neko piće na glavi sa prskalicama koje su se verovatno zapalile - kaže Dobrila Janković i navodi da se moli i da se njihov komšija Stefan Ivanović za kojim se traga od novogodišnje noći pronađe živ i zdrav. Inače, da podsetimo, Srbin Stefan Ivanović, koji ima dvojno državljanstvo, te večeri radio je kao obezbeđenje u baru "Le Constellation" u Kran Montani.

Stefan Ivanović i dalje se vodi kao nestao Foto: screenshot X, Društvene Mreže