PREDRAGU U PONEDELJAK PRESAĐUJU KOŽU: Nove informacije o stanju mladića iz Srbije koji je povređen u buktinji u švajcarskom skijalištu!
Predrag Janković (28) koji je povređen u stravičnom požaru u Kran Montani u Švajcarskoj, u ponedeljak će ponovo biti operisan, kaže za Kurir njegova rođaka.
Da podsetimo, najmanje 40 osoba poginulo je, dok se veruje da je njih više od 100 teško povređeno u požaru koji je na dočeku Nove godine izbio u baru kada je pirotehnika zapalila plafon! U baru u Švajcarskoj zadesili su se i naši momci iz okoline Ljiga, Stefan Ivanović za kojim se traga i njegov drug Predrag Janković, koji ima opekotine ruku i lica.
- Peđa je operisan već jednom, a u ponedeljak ga čeka nova operacija. Na nekim mestima ima opekotine trećeg stepena, pa će mu tu presaditi kožu. Čula sam se sa njegovim ocem koji je otišao u Švajcarsku, kaže da je dobro i stabilno - navodi rođaka za Kurir.
O Predragu i Stefanu ima samo reči hvale.
- To su izuzetno dobra deca, divni momci. Svi se nadamo da će uskoro naći Stefana i da će se ova agonija završiti - kaže naša sagovornica.
Predrag Janković, kako smo već pisali, radio je kao obezbeđenje u istoj agenciji u kojoj je bio zaposlen i nestali Stefan Ivanović.
- Predrag je neposredno pre požara izašao iz lokala na terasu kako bi navodno, zapalio cigaretu. Dok je bio ispred poznatog bara na skijalištu Kran-Montana vatra je zahvatila njegove ruke, ali na svu sreću on je van životne opasnosti i nalazi se u jednoj bolnici u Švajcarskoj - kaže za Kurir njegov prijatelj i dodaje:
- Ne znam kako je tačno došao u dodir sa vatrom, ali izgleda da mu je ta cigareta koju je zapalio napolju bukvalno spasila život. Predrag je iz istog mesta kao i Stefan za kojim se i dalje traga. Jako mi je žao što niko od nas ne zna gde je on i da li je dobro.
Meštani sela iz koga su mladići kažu da je cela porodica Stefana Ivanovića u Švajcarskoj.
- Roditelji su otišli kod njega još polovinom decembra, a kada se ovo dogodilo vratio se i njegov brat. Oni su svi ranije radili tamo, ali su se vratili u selo. Samo je Stefan još zaposlen u Švajcarskoj - pričaju meštani.
