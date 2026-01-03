Slušaj vest

Predrag Janković (28) koji je povređen u stravičnom požaru u Kran Montani u Švajcarskoj, u ponedeljak će ponovo biti operisan, kaže za Kurir njegova rođaka.



Da podsetimo, najmanje 40 osoba poginulo je, dok se veruje da je njih više od 100 teško povređeno u požaru koji je na dočeku Nove godine izbio u baru kada je pirotehnika zapalila plafon! U baru u Švajcarskoj zadesili su se i naši momci iz okoline Ljiga, Stefan Ivanović za kojim se traga i njegov drug Predrag Janković, koji ima opekotine ruku i lica.

Foto: Printskrin društvene mreže

- Peđa je operisan već jednom, a u ponedeljak ga čeka nova operacija. Na nekim mestima ima opekotine trećeg stepena, pa će mu tu presaditi kožu. Čula sam se sa njegovim ocem koji je otišao u Švajcarsku, kaže da je dobro i stabilno - navodi rođaka za Kurir.

O Predragu i Stefanu ima samo reči hvale.

- To su izuzetno dobra deca, divni momci. Svi se nadamo da će uskoro naći Stefana i da će se ova agonija završiti - kaže naša sagovornica.

Predrag Janković, kako smo već pisali, radio je kao obezbeđenje u istoj agenciji u kojoj je bio zaposlen i nestali Stefan Ivanović.

- Predrag je neposredno pre požara izašao iz lokala na terasu kako bi navodno, zapalio cigaretu. Dok je bio ispred poznatog bara na skijalištu Kran-Montana vatra je zahvatila njegove ruke, ali na svu sreću on je van životne opasnosti i nalazi se u jednoj bolnici u Švajcarskoj - kaže za Kurir njegov prijatelj i dodaje:

- Ne znam kako je tačno došao u dodir sa vatrom, ali izgleda da mu je ta cigareta koju je zapalio napolju bukvalno spasila život. Predrag je iz istog mesta kao i Stefan za kojim se i dalje traga. Jako mi je žao što niko od nas ne zna gde je on i da li je dobro.

Foto: screenshot X, Društvene Mreže

Meštani sela iz koga su mladići kažu da je cela porodica Stefana Ivanovića u Švajcarskoj.

- Roditelji su otišli kod njega još polovinom decembra, a kada se ovo dogodilo vratio se i njegov brat. Oni su svi ranije radili tamo, ali su se vratili u selo. Samo je Stefan još zaposlen u Švajcarskoj - pričaju meštani.