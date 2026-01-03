Slušaj vest

Četiri srpska državljanina povređena su u požaru koji je izbio tokom dočeka Nove godine u baru "Le Constellation" u Kran Montani u Švajcarskoj, a sada je na društvenim mrežama isplivao novi uznemirujući video-snimak kako vatra guta sve pred sobom.

Jeziv snimak stampeda

Na pomenutom snimku može se videti kako omladina uspaničeno pokušava da napusti lokal usred stampeda. Vidi se da mladići i devojke uspaničeno juri ka prozorima i vratima na kojima već ima previše gostiju. Padaju jedni preko drugih, dok lupaju pesnicama o prozore koji se ne razbijaju. Niko od njih kako se može videti nije uspeo da izađe kroz prozor. Uspaničeno kreću ka ulaznim vratima kluba dok vatra iza njih nosi sve pred sobom. Plamen je sve veći i veći.

Osoba koja je snimila potresne scene ovog stravičnog požara prikazala je i ulazna vrata bara na kojima gosti bukvalno u panici gazeći jedni preko drugih. Strah, uznemirenost i nemoć da se spasu može se videti na sminku, kao i to da neki od preživelih gostiju koji su uspeli da napuste bar pokušavaju da pomognu drugim gostima koji u panici izlaze napolje. Takođe, neki od njih bukvalno čupaju i podižu one koji su izašli iz lokala, kako bi što više njih napustilo bar u plamenu.

Prizor je i više nego uznemirujući, a kako se potom može videti neko od gostiju snimio je i untrašnjost kluba - vatra se rasplamsala na plafonu i munjevitom brzinom se širi i spušta po zidovima i iventaru u baru. Stampedo je i na tom delu snimka, gde gosti takođe, pokušavaju da bezbedno izađu iz prostora u kom su se samo nekoliko minuta pre toga veselili i uživali.

Inače, kako prenose švajcarski mediji, bar u kom je došlo do požara bilo je nekoliko izlaza i protivpožarnih aparata, ali sumnja se da gosti u panici nisu iskoristili ve izlaze, nego su svi potrčali da se evakuišu na glavna ulazna vrata. U lokalu je postojao i plan evakuacije, ali ni to u onoj panici i požaru nije nažalost, pomoglo gostima.

Oglasio se direktor bolnice

Erik Bonvin, generalni direktor bolnice Vale rekao je da su na ulaznim vratima bara usledile panične reakcije gostiju, opisujući da su povređeni imali povrede nakon pada niz stepenice.

1/10 Vidi galeriju Požar u Švajcarskoj Foto: Printskrin Instagram, Društvene Mreže, screenshot X

- Ljudi su bili zgnječeni, to je bilo nešto strašno! Nismo bili tamo, ali smo videli povrede naknadno. Mnogi od njih su se ugušili, ali to će utvrditi dalja istraga. Takođe, bilo je dosta mladih koji su na veoma intezivan način učestvovali u izvlačenju ljudi i oni su zadobili lakše povrede - rekao je on za tamošnje medije.

- Jedanaest pacijenata ostalo je u bolnici u Sionu, dok je njih 28 prebačeno u druge bolnice u Švajcarskoj i inostranstvu. Oni koji su ostali imaju teške povrede, pretrpeli su veoma teške opekotine.

Prema rečima direktora bolnice neke žrtve su lečene ne samo od spoljašnjih opekotina, već i od opekotina od udisanja, nešto "izuzetno složeno i teško" lečenje. Prema poslednjim informacijama, u požaru nastradalo je 47 osoba, dok je više od 100 osoba povređeno.