Na magistralnom putu Temerin-Bečmen došlo je do saobraćajne nesreće u popodnevnim časovima nakon što su se dva automobila sudarila. 

Za sada nije poznato koliko osoba je povređeno nakon sudara dva vozila, koju su se najverovatnije zbog loših vremenskih uslova i klizavog kolovoza sudarili. Od siline udarca jedan automobil je ostao na cesti, dok je drugi završio na boku u kanalu pored puta. 

Nakon sudara na lice mesta odmah su došli policija i ekipa Hitne pomoći, koja je prema dosadašnjim informacijama, pomogla povređenima. Istraga povodom nesreće je i dalje u toku i ona će utvrditi sve detalje ovog udesa. 

