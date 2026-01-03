Uviđaj povodom nesreće je i dalje u toku, saobraćaj na ovoj deonici funkcioniše naizmenično jednom kolovoznom trakom
Hronika
SAOBRAĆAJNA NESREĆA KOD TEMERINA! Sudarila se dva automobila, jedan prevrnut završio u kanalu! Ima povređenih (foto)
Slušaj vest
Na magistralnom putu Temerin-Bečmen došlo je do saobraćajne nesreće u popodnevnim časovima nakon što su se dva automobila sudarila.
Za sada nije poznato koliko osoba je povređeno nakon sudara dva vozila, koju su se najverovatnije zbog loših vremenskih uslova i klizavog kolovoza sudarili. Od siline udarca jedan automobil je ostao na cesti, dok je drugi završio na boku u kanalu pored puta.
Nakon sudara na lice mesta odmah su došli policija i ekipa Hitne pomoći, koja je prema dosadašnjim informacijama, pomogla povređenima. Istraga povodom nesreće je i dalje u toku i ona će utvrditi sve detalje ovog udesa.
Reaguj
Komentariši