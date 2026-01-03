Slušaj vest

Na magistralnom putu Temerin-Bečmen došlo je do saobraćajne nesreće u popodnevnim časovima nakon što su se dva automobila sudarila.

Za sada nije poznato koliko osoba je povređeno nakon sudara dva vozila, koju su se najverovatnije zbog loših vremenskih uslova i klizavog kolovoza sudarili. Od siline udarca jedan automobil je ostao na cesti, dok je drugi završio na boku u kanalu pored puta.