Srpski privrednik i vlasnik više restorana u Kran-Montani Aco Kalajdžić rekao je da je Stefan Ivanović za kojim se traga od novogodišnje noći kada je izbio požar u baru na skijalištu Kran Montana u Švajcarskoj, gde je radio kao obezbeđenje - postao pravi heroj!

Herojski podvig

- To je momak iz okoline Valjeva. On je radio kao obezbeđenje, bio je na vratima i puštao tu omladinu u bar. Međutim, kada su mu prvi gosti rekli šta se događa, da je vatra, on je ušao i izgurao nekoliko dece i onda se ponovo vraćao i u tom spasavanju se nekako zaglavio. Mnogo dobro ga je opisala jedna Francuskinja koja je izašla odmah kada se zapalilo. Upozorila ga je i odmah je ušao. Herojski je postupio. Nadam se da nije platio životom. Znam ga lično, znam mu roditelje. Eto, on je spasavajući ostale, nadam se da nije istina, platio glavom - emotivno priča za RTS Kalajdžić.

Kada je reč o srpskoj deci koja su povređena, Kalajdžić kaže da jedan od njih živi na 20 kilometara od Kran-Montane, a da je drugi momak iz ovog odmarališta gde živi sa roditeljima. Tragedija je ujedinila Srbe u ovom delu Švajcarske.

Srpkinja gasila požar

- Dosta smo se solidarisali. Ima dosta naše dece koja su bila tu okolo. Imam prijatelje čija su deca bila tu, ali su izašli 15 minuta ranije, tek da promene bar, srećom. Sada smo svi tu, zovemo se, raspitujemo se treba li nekome neka pomoć - objašnjava Kalajdžić. Kao još jednog heroja ističe Srpkinju iz okoline Bijeljine koja radi kao dobrovoljni vatrogasac.

- Zvao sam je da je podržim. Ona je videla svu tu decu koja su izgorela. Iznosila je i žive i mrtve. I stvarno smo se svi sjedinili da pomognemo kome treba pomoć - rekao je Kalajdžić.

Trenutnu situaciju u ovom švajcarskom zimskom odmaralištu opisuje kao "mnogo tužnu".

- Svet se ućutao, svi su se zatvorili u sebe. Idemo tamo, nosimo cveće, palimo sveće, međutim, ambijent je jako tužan - objašnjava Kalajdžić. Navodi da i dalje ljudi odlaze na mesto tragedije kako bi odali počast nastradalima u tragediji.

- Ne znamo sami kako da se ponašamo, šta da kome kažemo. Gledamo se nemo. Situacija je mnogo komplikovana i mnogo tužna i žalosna. Mislim da niko nema reči da kaže tim ljudima. Poznajem par ljudi koji su izgubili svoje. Ne znaš šta da im kažeš, koju reč utehe - kaže Kalajdžić.

Nadležni još utvrđuju uzroke tragedije, a Kalajdžić kaže da i dalje nema zvaničnog saopštenja kako je došlo do požara.

- Prijatelj mi je komandant vatrogasaca koji su gasili požar. Razmenili smo sinoć par reči. Objasnio mi je da niko neće da da neku prognozu. Sudeći po pričama te dece koja su bila tu i koja su sve videla, plafon se zapalio. S obzirom da su to bila deca mlađa od 20 godina oni su to možda shvatili kao igru. Nije bio niko stariji da reaguje, da ih evakuiše - navodi Kalajdžić i dodaje da u svemu ima dosta fatalnosti.