U Ulici antifašističke borbe na Novom Beogradu neko od slučajnih prolaznika, navodno je primetio čoveka koji nepomično leži na stanici. Odmah je os vemu obavestio policiju i Hitnu pomoć koje su ubrzo stigle na lice mesta.

- Nesrećni muškarac se samo srušio na autobuskom stajalištu, a lekari su po dolasku samo mogli da konstatuju smrt. Telo će po nalogu dežurnog tužioca odneti na obdukciju koja će utvrditi kako je došlo do smrti muškarca - kaže naš sagovornik i dodaje da je stajlište i dalje obezbeđeno policijskom trakom jer je uviđaj i dalje u toku.