Mladić Miloš M. (30) izvršio je suicid skokom sa osmog sprata zgrade u Cvijićevoj ulici, a nekoliko sati pre tragedije koja je potresla sve, objavio je fotografiju sa terase sa koje je izvršio samoubistvo.

Na društvenim mrežama, kako smo već napomenili, masovno se deli slika, tačnije objava mladića koji je nekoliko sati pre tragedije postavio na svom profilu. Inače, u stanu u centru gradu sa njim je bila i devojka M. P. (28) koja je nažalost, u popodnevnim časovima 1. januara preminula.

Fotografija koju je navodno, pre tragedije objavio Miloš M. Foto: Društvene Mreže

- Sumnja se da su mladić i devojka proveli novogodišnje praznike u tom stanu, koji se inače, izdaje kao "stan na dan" i da su navodno, konzumirali alkohol i narkotike. U jednom trenutku devojci je navodno, tokom intimnog odnosa pozlilo i preminula je - podseća naš sagovornik i dodaje:

- Mladić je bio izbezumljen onim što se desilo, pa je komšijama lupao na vrata kako bi mu pomogli. Tražio je pomoć "jer se devojka predozirala", a kada nije uspeo ni da joj pomogne nakon prve pomoći koju joj je pružio. Pozvao je Hitnu pomoć koja je ubrzo došla na lice mesta, kao i policija.

Lekari su i pored svih napora nažalost, samo mogli da konstatuju smrt devojke M. P. , navodno, prostitutke koja je svoje eksplicitne fotografije kačila na Only fans. U tom trenutku mladić Miloš M. izašao je na terasu, a ubrzo je usledio još veći šok za lekare kada su videli da je mladić skočio. Izvršio je samoubistvo skokom sa osmog sprata u dvorište zgrade.

- Krvi je bilo na sve strane, lekari su pokušali i njemu da pomognu, ali nažalost nisu uspeli. Konstatovali su smrt. Po nalogu dežurnog tužioca tela su poslata na obdukciju koja će utvrditi kako je nastupila smrt mladića i devojke - kaže naš sagovornik i dodaje da će istraga takođe utvrditi u kakvom odnosu su bili preminuli.

Mladić Miloš M. koji je skočio sa osmog sprata zgrade Foto: Društvene Mreže

SOS telefon osobama koje razmišljaju o samoubistvu

Broj 0800/309-309, opcija 1, SOS telefon je koji radi 24 sata, a na koji se javljaju stručnjaci za sprečavanje samoubistva - lekari Klinike za psihijatrijske bolesti "Dr Laza Lazarević".