U Spužu je uhapšen osumnjičeni za ubistvo Sima Markovića (52), koji se povezivao sa škaljarskim klanom.

"Službenici Uprave policije Crne Gore su, u saradnji i u koordinaciji sa Višim državnim tužilaštvom u Podgorici, nakon preduzetih hitnih izviđajnih i sveobuhvatnih policijsko-tužilačkih mera i radnji rasvetlili krivično delo ubistvo izvršeno 30.12.2025. godine u poslepodnevnim časovima, u mestu Markovići, opština Budva, kada je usled upotrebe vatrenog oružja smrtno stradao S.M. (52) iz Budve", navodi se u saopštenju Uprave policije i dodaje se:

"Preduzimajući brojne operativne, taktičke, tehničke, forenzičke i dokazne mere i radnje u koordinaciji sa Višim državnim tužilaštvom i Forenzičkim centrom u Danilovgradu, policijski službenici su za manje od 24 časa od momenta izvršenja ubistva, identifikovali izvršioca ovog teškog krivičnog dela, a radi se o licu N.B. (24) iz Podgorice".

Kako se dalje kaže, osnovano se sumnja da je N.B., 30. decembra, upotrebom vatrenog oružja ispalio više projektila u pravcu S.M., gde je tom prilikom preduzetom radnjom lišio života S.M., nakon čega se izvršilac dao u bekstvo u nepoznatom pravcu.

Simo Marković Foto: Facebook

Ovaj događaj je policijskim službenicima prijavljen naknadno, nekoliko sati nakon izvršenog krivičnog dela, odnosno sa značajnim vremenskim razmakom, što je predstavljalo otežavajuću okolnost za postupanje, a posebno imajući u vidu i činjenicu da se lice mesta nalazi na periferiji grada, udaljeno oko 15 minuta vožnje od užeg gradskog jezgra.

Preduzimajući izviđajne mere i radnje uz intenzivnu saradnju sa Višim državnim tužilaštvom u Podgorici, obezbeđeni su dokazi koji osnovano upućuju na sumnju da je N.B. izvršio krivično delo ubistvo i krivično delo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija.

Policijski službenici Uprave policije - nadležne organizacione jedinice Sektora za borbu protiv kriminala i odeljenja bezbednosti Budva i Podgorica su kroz sinhornizovano delovanje, temeljnim planiranjem locirali i u taktički preciznoj akciji lišili slobode N.B. na teritoriji Spuža, opština Danilovgrad, gde je i uz podršku pripadnika Specijalne jedinice policije lišen slobode i sproveden u Odeljenje bezbednosti Podgorica.

Osumnjičeno lice se u evidencijama Uprave policije vodi kao član jedne organizovane kriminalne grupe, interesantan sa aspekta zloupotrebe i trgovine narkoticima i nedozvoljenog držanja i nošenja oružja i eksplozivnih materija.

Uprava policije snažno nastavlja sa sprovođenjem konkretnih aktivnosti u cilju identifikacije logističke podrške i povezanih lica koja su učestvovala u izvršenju ovog krivičnog dela.

N.B. će uz krivičnu prijavu biti sproveden postupajućem državnom tužiocu u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, u zakonskom roku, zaključuje se u saopštenju.

Pretio Zviceru

Kako je Kurir već pisao, Marković je pre samo nekoliko meseci pretio vođi kavačkog klana Radoju Zviceru.

- Na svadbi je Marković uzeo mikrofon u ruke i kad smo očekivali da će zapevati, on je preko mikrofona zapretio Radoju Zviceru - navodi.

Izvor napominje i da je ubijeni navodno hapšen zbog plantaže marihuane, koju je kako se sumnja posedovao u selu Markovići.