Ubijeni Marković se povezivao sa škaljarskim klanom, a kako Kurir saznaje, uhapšeni N.B. je navodno pripadnik suparničkog kavačkog klana.

Snimila ga kamera

"Policija je pronašla počinioca krivičnog dela zahvaljujući snimku sa nadzorne kamere", rekao je izvor Kurira blizak istrazi.

Kako saznajemo, policija je u roku od 24 sata identifikovala počinioca, a slobode ga lišila danas, to jest tri dana kasnije.

Izvor napominje i da je Simo Marković usmrćen sa najmanje četiri hica.

Motiv likvidacije još nije potvrđen, ali podsećamo da je Marković, kako je Kurir ranije pisao, javno pretio vođi kavačkog klana Radoju Zviceru.

Simo Marković Foto: Facebook

"Na svadbi je Marković uzeo mikrofon u ruke i kad smo očekivali da će zapevati, on je preko mikrofona zapretio Radoju Zviceru", naveo je Kurirov izvor.

Izvor napominje i da je ubijeni navodno hapšen zbog plantaže marihuane, koju je kako se sumnja posedovao u selu Markovići.

Inače, kako izvor napominje, Marković se bavio lovom i imao je manju uzgajivačnicu pasa.

Ubistvo prijavljeno sa nekoliko sati zakašnjena

U današnjem saopštenju Uprave policije Crne Gore, između ostalog, kaže se da je ubistvo bilo prijaveljeno nekoliko sati nakog što se dogodilo, odnosno sa značajnim vremenskim razmakom.

"To je predstavljalo otežavajuću okolnost za postupanje, a posebno imajući u vidu i činjenicu da se lice mesta nalazi na periferiji grada, udaljeno oko 15 minuta vožnje od užeg gradskog jezgra", navodi se u saopštenju u kome se dodaje i: