Slušaj vest

Uprava policije Crne Gore objavila je snimak hapšenja, na kome se vidi kako pripadnici specijalne jedinice izvode N.B. iz zgrade, a potom ga privode.

Podsetimo, Simo Marković, navodni pripadnik škaljarskog klana, ubijen je sa najmanje četiri hica 30. decembra u Markovićima, o čemu je policija obaveštene tek nekoliko sati kasnije. Kako smo pisali, policija je uz pomoć snimaka sa nadzornih kamera u roku od 24 sata identifikovala osumnjičenog, a danas ga i uhapsila.

N.B. je navodno pripadnik kavačkog klana zbog čega se ova likvidacija može smatrati nastavkom rata zaraćenih kriminalnih grupa.

Saopštenje policije

"Službenici Uprave policije Crne Gore su, u saradnji i u koordinaciji sa Višim državnim tužilaštvom u Podgorici, nakon preduzetih hitnih izviđajnih i sveobuhvatnih policijsko-tužilačkih mera i radnji rasvetlili krivično delo ubistvo izvršeno 30.12.2025. godine u poslepodnevnim časovima, u mestu Markovići, opština Budva, kada je usled upotrebe vatrenog oružja smrtno stradao S.M. (52) iz Budve", navodi se u saopštenju Uprave policije i dodaje se:

Simo Marković Foto: Facebook

"Preduzimajući brojne operativne, taktičke, tehničke, forenzičke i dokazne mere i radnje u koordinaciji sa Višim državnim tužilaštvom i Forenzičkim centrom u Danilovgradu, policijski službenici su za manje od 24 časa od momenta izvršenja ubistva, identifikovali izvršioca ovog teškog krivičnog dela, a radi se o licu N.B. (24) iz Podgorice".

Kako se dalje kaže, osnovano se sumnja da je N.B., 30. decembra, upotrebom vatrenog oružja ispalio više projektila u pravcu S.M., gde je tom prilikom preduzetom radnjom lišio života S.M., nakon čega se izvršilac dao u bekstvo u nepoznatom pravcu.

Snimak hapšenja osumnjičenog za ubistvo Sima Markovića Izvor: Uprava Policije Crne Gore

Sa svadbe pretio Zviceru

Kako je Kurir već pisao, Marković je pre samo nekoliko meseci pretio vođi kavačkog klana Radoju Zviceru.

- Na svadbi je Marković uzeo mikrofon u ruke i kad smo očekivali da će zapevati, on je preko mikrofona zapretio Radoju Zviceru - navodi.

Izvor napominje i da je ubijeni navodno hapšen zbog plantaže marihuane, koju je kako se sumnja posedovao u selu Markovići.