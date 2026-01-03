GLAVA DOLE, RUKE NA LEĐIMA! Pogledajte kako su specijalci uhapsili osumnjičenog za ubistvo Sima Markovića: Nastavak rata kavčana i škaljaraca? (VIDEO)
N.B. (24) iz Podgorice, osumjičen za ubistvo Sima Markovića (52) 30. decembra u Markovićima u opštini Budva, uhapšen je danas u Spužu.
Uprava policije Crne Gore objavila je snimak hapšenja, na kome se vidi kako pripadnici specijalne jedinice izvode N.B. iz zgrade, a potom ga privode.
Podsetimo, Simo Marković, navodni pripadnik škaljarskog klana, ubijen je sa najmanje četiri hica 30. decembra u Markovićima, o čemu je policija obaveštene tek nekoliko sati kasnije. Kako smo pisali, policija je uz pomoć snimaka sa nadzornih kamera u roku od 24 sata identifikovala osumnjičenog, a danas ga i uhapsila.
N.B. je navodno pripadnik kavačkog klana zbog čega se ova likvidacija može smatrati nastavkom rata zaraćenih kriminalnih grupa.
Saopštenje policije
"Službenici Uprave policije Crne Gore su, u saradnji i u koordinaciji sa Višim državnim tužilaštvom u Podgorici, nakon preduzetih hitnih izviđajnih i sveobuhvatnih policijsko-tužilačkih mera i radnji rasvetlili krivično delo ubistvo izvršeno 30.12.2025. godine u poslepodnevnim časovima, u mestu Markovići, opština Budva, kada je usled upotrebe vatrenog oružja smrtno stradao S.M. (52) iz Budve", navodi se u saopštenju Uprave policije i dodaje se:
"Preduzimajući brojne operativne, taktičke, tehničke, forenzičke i dokazne mere i radnje u koordinaciji sa Višim državnim tužilaštvom i Forenzičkim centrom u Danilovgradu, policijski službenici su za manje od 24 časa od momenta izvršenja ubistva, identifikovali izvršioca ovog teškog krivičnog dela, a radi se o licu N.B. (24) iz Podgorice".
Kako se dalje kaže, osnovano se sumnja da je N.B., 30. decembra, upotrebom vatrenog oružja ispalio više projektila u pravcu S.M., gde je tom prilikom preduzetom radnjom lišio života S.M., nakon čega se izvršilac dao u bekstvo u nepoznatom pravcu.
Sa svadbe pretio Zviceru
Kako je Kurir već pisao, Marković je pre samo nekoliko meseci pretio vođi kavačkog klana Radoju Zviceru.
- Na svadbi je Marković uzeo mikrofon u ruke i kad smo očekivali da će zapevati, on je preko mikrofona zapretio Radoju Zviceru - navodi.
Izvor napominje i da je ubijeni navodno hapšen zbog plantaže marihuane, koju je kako se sumnja posedovao u selu Markovići.
Inače, kako izvor napominje, Marković se bavio lovom i imao je manju uzgajivačnicu pasa.