Prijatelji Stefana Ivanovića na društvenim mrežama opraštaju se od mladića koji je tragično stradao u požaru u noćnom klubu "Le Konstelejšn" u švajcarskom skijalištu Kran-Montana.

- Brate moj, počivaj u miru - napisao je Stefanov prijatelj uz fotografije nastradalog mladića.

Foto: Printscreen/Instagram

Foto: Printscreen/Instagram

Porodica mladića prethodno je poslala DNK uzorak.

1/5 Vidi galeriju Stefan Ivanović, momak koji je radio kao obezbeđenje u baru u Krans Montani Foto: Printscreen Društvene Mreže, printscreen društvene mreže

Stefanova rođaka je ranije istakla i da se u domaćim i stranim medijima samo spekuliše o brojkama, koje su prema njihovim informacijama mnogo veće.