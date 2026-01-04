Slušaj vest

Prijatelj Stefana Ivanovića (31), mladića iz okoline Ljiga, koji je nažalost jedna od žrtava strašnog požara u Kran-Montani u Švajcarskoj, kaže da je njegov drug otišao onako kako je i živeo - pomažući drugima.

Kako je Kurir objavio, telo Ivanovića za kojim se tragalo od 1. januara kada je izbio požar u baru u kome je radio kao obezbeđenje, sinoć je identifikovano i porodica je obaveštena o stravičnom gubitku. Ovom tužnom vešću srušene su sve nade da je hrabri mladić koji je pomagao povređenima i sam povređen i zbrinut u nekoj bolnici.

Foto: Printscreen Društvene Mreže

- Stefan je uvek bio takav, stavljao je sve ispred sebe, trčao je svakome da pomogne, da se nađe...tako je i stradao, spasao je ne znam koliko života i onda se vratio unutra, sumnja se da je nešto puklo i ubilo ga na mestu. Takav momak se ne rađa dva puta, ali bar znamo da je naš dragi Stefi otišao kao heroj - priča kroz suze drug i kolega stradalog mladića:

- Mi smo se nadali da je živ, molili smo se da je među povređenima koji su prebačeni u neku bolnicu van Švajcarske, pa čak i kad su roditelji dali DNK uzorak verovali smo da će ga naći, makar i teško povređenog, ali živog...Nemamo reči ni suza više - dodaje drug.

Naš sagovornik navodi da će kada sve zakonske procedure budu okončane Stefanovo telo doneti u Srbiju i da će biti sahranjen verovatno u rodnom selu.

1/7 Vidi galeriju Švajcarska Kran-Montana požar Foto: screenshot X, Police Cantonale Valaisanne/Police Cantonale Valaisanne

- Njegova porodica je sada okupljena u Švajcarskoj, ali oni inače žive u Srbiji. Jako smo svi tužni i potreseni, jedna divna duša napustila je ovaj svet - kaže prijatelj i dodaje da je danas održan minut ćutanja za Stefana u Kran-Montani.

- Veliki broj Srba i drugova našeg Stefija okupio se i odao mu poslednju poštu.

minut ćutanja za Stefana Foto: Kurir

Kako smo ranije pisali, Stefan Ivanović bio je obezbeđenje bara La Constallation u ekskluzivnom skijalištu u Kran-Montani. On je kobne večeri, zajedno sa kolegom i zemljakom Predragom Jankovićem koji je povređen, poslat u taj lokal. Janković se u trenutku kada su prskalice zapalile plafon bara nalazio na terasi, te je zadobio opekotine lica i ruku. Nesrećni Stefan je, stojeći na vratima, prvi pritekao u pomoć mladima koji su bili unutra.

-Kada su mu prvi gosti rekli šta se događa, da je vatra, on je ušao i izgurao nekoliko dece i onda se ponovo vraćao i u tom spasavanju se nekako zaglavio. Mnogo dobro ga je opisala jedna Francuskinja koja je izašla odmah kada se zapalilo. Upozorila ga je i odmah je ušao. Herojski je postupio - rekao je za RTS Aco Kalajdžić privrednik iz Kran-Montane.

Da podsetimo, u strašnoj tragediji stradalo je 40 osoba, a povređeno je 119 po poslednjim brojkama. Ambasador Srbije u Švajcarskoj Ivan Trifunović juče je rekao da su četiri državljanina Srbije bila u Kran-Montani i da je u kontaktu sa dve porodice.