Slušaj vest

Prijatelj Stefana Ivanovića (31), mladića iz okoline Ljiga, koji je nažalost jedna od žrtava strašnog požara u Kran-Montani u Švajcarskoj, kaže da je njegov drug otišao onako kako je i živeo - pomažući drugima. 

Kako je Kurir objavio, telo Ivanovića za kojim se tragalo od 1. januara kada je izbio požar u baru u kome je radio kao obezbeđenje, sinoć je identifikovano i porodica je obaveštena o stravičnom gubitku. Ovom tužnom vešću srušene su sve nade da je hrabri mladić koji je pomagao povređenima i sam povređen i zbrinut u nekoj bolnici. 

315649361_911012850305585_1680187040311295010_n.jpg
Foto: Printscreen Društvene Mreže

- Stefan je uvek bio takav, stavljao je sve ispred sebe, trčao je svakome da pomogne, da se nađe...tako je i stradao, spasao je ne znam koliko života i onda se vratio unutra, sumnja se da je nešto puklo i ubilo ga na mestu. Takav momak se ne rađa dva puta, ali bar znamo da je naš dragi Stefi otišao kao heroj - priča kroz suze drug i kolega stradalog mladića: 

- Mi smo se nadali da je živ, molili smo se da je među povređenima koji su prebačeni u neku bolnicu van Švajcarske, pa čak i kad su roditelji dali DNK uzorak verovali smo da će ga naći, makar i teško povređenog, ali živog...Nemamo reči ni suza više - dodaje drug. 

Naš sagovornik navodi da će kada sve zakonske procedure budu okončane Stefanovo telo doneti u Srbiju i da će biti sahranjen verovatno u rodnom selu. 

Švajcarska Kran-Montana požar Foto: screenshot X, Police Cantonale Valaisanne/Police Cantonale Valaisanne

- Njegova porodica je sada okupljena u Švajcarskoj, ali oni inače žive u Srbiji. Jako smo svi tužni i potreseni, jedna divna duša napustila je ovaj svet - kaže prijatelj i dodaje da je danas održan minut ćutanja za Stefana u Kran-Montani. 

- Veliki broj Srba i drugova našeg Stefija okupio se i odao mu poslednju poštu. 

Stefan Ivanovic Švajcarska
minut ćutanja za Stefana Foto: Kurir

  Kako smo ranije pisali, Stefan Ivanović bio je obezbeđenje bara La Constallation u ekskluzivnom skijalištu u Kran-Montani. On je kobne večeri, zajedno sa kolegom i zemljakom Predragom Jankovićem koji je povređen, poslat u taj lokal. Janković se u trenutku kada su prskalice zapalile plafon bara nalazio na terasi, te je zadobio opekotine lica i ruku. Nesrećni Stefan je, stojeći na vratima, prvi pritekao u pomoć mladima koji su bili unutra. 

-Kada su mu prvi gosti rekli šta se događa, da je vatra, on je ušao i izgurao nekoliko dece i onda se ponovo vraćao i u tom spasavanju se nekako zaglavio. Mnogo dobro ga je opisala jedna Francuskinja koja je izašla odmah kada se zapalilo. Upozorila ga je i odmah je ušao. Herojski je postupio - rekao je za RTS Aco Kalajdžić privrednik iz Kran-Montane. 

Da podsetimo, u strašnoj tragediji stradalo je 40 osoba, a povređeno je 119 po poslednjim brojkama.  Ambasador Srbije u Švajcarskoj Ivan Trifunović juče je rekao da su četiri državljanina Srbije bila u Kran-Montani i da je u kontaktu sa dve porodice. 

Kurir.rs

Ne propustiteHronikaTUGA! PRIJATELJI SE OPRAŠTAJU OD TRAGIČNO STRADALOG SRBINA U ŠVAJCARSKOJ: "Tvoj herojski čin koštao te je života..."
2461505 copy.jpg
HronikaNESTALI STEFAN IVANOVIĆ PRONAĐEN MRTAV: Obistinile se najgore slutnje nakon požara u baru smrti u Švajcarskoj
Stefan Ivanović
Hronika"HEROJSKI JE UŠAO I POČEO DA IZVLAČI DECU IZ ZAPALJENOG BARA! ZAGLAVIO SE UNUTRA... " Privrednik opisao neverovatan gest Stefana za kojim se još uvek traga!
požar Švajcarska Stefan Ivanović
Hronika"SPALJENE SU MU OBE RUKE, NA APARATIMA JE, ALI SVESTAN..." Progovorila baka povređenog Srbina koji je preživeo veliki požar na skijalištu Kran Montana!
svica.jpg
Hronika"STEFAN JE SLUČAJNO TE VEČERI BIO U BARU SMRTI, MOGAO SAM BITI JA"! Oglasio se kolega nestalog Ivanovića: "Divan je dečko, vredan"...
2461505 copy.jpg
Hronika"AGONIJA IM JE SVAKI SAT, TRAŽE GA U OČAJU, A SAMO SU HTELI DA PROVEDU ZAJEDNO PRAZNIKE!" Prijatelji o nestalom Stefanu Ivanoviću nakon požara na skijalištu!
Stefan Ivanović
HronikaPORODICA STEFANA IVANOVIĆA POSLALA DNK UZORAK: U bolnici su tri neidentifikovana mladića, sumnja se da je nestali Srbin među njima?!
2461505 copy.jpg