Slušaj vest

Švajcarske vlasti pokrenule su istragu protiv vlasnika bara - Džesike i Žaka Moretija na skijalištu Kran Montana koji je izgoreo u novogodišnjoj noći! Bračnom paru koji više od deset godina imaju bar u svom vlasništvu terete se za ubistvo iz nehata.

Prema navodima medija iz Švajcarske, identifikacija nastradalih je i dalje u toku.

Istraga

- Policija i kancelarija javnog tužioca kantona Vale saopštili su da su došli do dokaza koji su ih doveli do pokretanja krivičnog postupka protiv vlasnika objekta koji se zapalio u novogodišnjoj noći - prenose mediji i dodaju da su se nakon velike tragedije vlasnici bara oglasili i naveli da sarađuju sa vlastima zbog istrage oko nesreće.

1/12 Vidi galeriju Požar u Švajcarskoj Foto: Printscreen/Facebook, Printskrin Instagram, Društvene Mreže

- U intervjuu su naglasili da je bar poštovao sve propise o protivpožarnoj zaštiti. Međutim, stručnjaci za protivpožarnu bezbednost doveli su u pitanje ove njihove navode. Izrazili su sumnje u to da li bar ima dovoljno izlaza za slučaj opasnosti i da li je materijal postavljen ispod plafona, verovatno radi zvučne izolacije, u skladu sa propisima. Zvučne izolacije koje su navodno, nabavljene u radjama "uradi sam" i same se prave, ali su veoma opasne i zapaljive - prenose lokalni mediji i dodaju da je identifikovano za sada 16 novih, što znači da je ukupno identifikovano 24 mrtvih među kojima je 10 maloletnika, od kojih je najmlađa žrtva devojčica od 14 godina. Nastradala omladina su državljani Švajcarske, Rumunije, Francuske, Turske i Italije.

U požaru u baru "Le Constellation" u Kran Montani nastradalo je, prema poslednjim informacijama, 40 ljudi dok je njih 119 teško povređeno. Povređeni su zadobili teške opekotine koje su zahtevale lečenje u specijalizovnim klinikama. Prema rečima vlasti, požar je izazvan nepažljivim rukovanjem prskalica - pirotehnike za raspršivanje na bocama piće.

Stefan Ivanović Foto: screenshot X, Društvene Mreže