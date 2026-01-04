Slušaj vest

Nekoliko stotina ljudi okupilo se jutros u Kran-Montani na mirnom skupu gde je odata počast Stefanu Ivanoviću, mladiću iz Ljiga, koji je stradao radeći kao obezbeđenje u baru La Constallation u kome je u novogodišnjoj noći došlo do stravičnog požara u kome je život izgubilo najmanje 40 osoba, a povređeno je 119. 

Veliki broj Stefanovih kolega i prijatelja, kao i Srba iz dijaspore, došli su u Kran - Montanu gde su najpre održali minut ćutanja, a potom i prošetali. 

-  U tišini smo prošetali ulicama Kran-Montane od crkve do bara La Constallation i tako se poslednji put oprostili od našeg Stefana koji je u Švajcarskoj bio voljen i poštovan. On je ovde živeo 20 godina, imao je i državljanstvo Švajcarske, dugo je i radio i bio zaista omiljen kolega - priča drug stradalog koji se nalazi u Švajcarskoj: 

- Na kraju skupa okupljeni su zapalili sveće, položili cveće i ostavili traku na kojoj piše "security" (obezbeđenje), kakvu je Stefan nosio na poslu, a onda je odjeknuo i aplauz za našeg heroja - kaže drug. 

Kako smo ranije pisali, Stefan Ivanović bio je obezbeđenje bara La Constallation u ekskluzivnom skijalištu u Kran-Montani. On je kobne večeri, zajedno sa kolegom i zemljakom Predragom Jankovićem koji je povređen, poslat u taj lokal. Janković se u trenutku kada su prskalice zapalile plafon bara nalazio na terasi, te je zadobio opekotine lica i ruku. Nesrećni Stefan je, stojeći na vratima, prvi pritekao u pomoć mladima koji su bili unutra.

- Nekoliko dana svi su se nadali da je Stefan živ, teško povređen i u nekoj od bolnica, ali sinoć nam je nažalost stigla najcrnja vest, da se DNK njegovih roditelja poklopio sa DNK profilom jedne žrtve - objasnio je drug. 

Da podsetimo, na dočeku Nove godine došlo je do stravičnog požara u baru kada su prskalice koje su bile na flašama zapalile plafon kluba. Vatra je buknula u sekundi, a mladi koji su se nalazili u panici su istrčavali, pokušavali da razvale prozore i povređivali se. Na snimcima koji su objavljeni moglo se videti da je odmah zavladala panika. 

- Stefanov drug i kolega Predrag Janković povređen je u požaru dok je stajao na terasi i pušio cigaretu. Stefan koji je bio na vratima više puta se vraćao u bar i izvlačio povređene, pa odjednom nestao. Stradao je na mestu - podseća drug. 

Bićeš naša najsjajnija zvezda

Prijatelji stradalog Stefana objavljuju njegove fotografije u uniformi obezbeđenja i pišu mu potresne poruke. 

- Pamtimo tvoju hrabrost, pamtimo te kao heroja koji je mogao da se spasi, ali si ipak skočio u vatru, nisi mislio na sebe, nego da spasiš druge. Nosio si uniformu i pomagao drugima koji su bili u nevolji sve dok si mogao. Tu si pokazao da si najveći čovek sa najvećim Č. Pamtićemo te zauvek kao heroja, bićeš naša zvezda koja će večno sijati - napisao je drug aludirajući na to da je hrabri Stefan stradao u baru čije ime u prevodu znači "Sazvežđe". 

