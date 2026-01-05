Slušaj vest

Nakon požara u baru na skijalištu Kran Montana u Švajcarskoj, gde je život za sada izgubilo 40 ljudi, dok je njih 119 teško povređeno, ispituje se uzrok velike tragedije koja se desila u novogodišnjoj noći.

U fokus švajcarskih medija došlo je nekoliko fotografije na kojima se može videti kako majstori stavljaju izolaciju plafona, koji je inače, kobne večeri zapalio nakon što su navodno, prskalice na bocama zahvatile taj deo bara. Vatra se, kako smo mogli i videti na nekoliko video snimaka iz bara tokom stampeda, brzo proširila na ceo lokal.

Plafon renoviran pre 10 godina

Kako navode tamošnji mediji, dve fotografije koje prikazuju unutrašnjost bara tokom renoviranja, navodno su nastale 2016. godine samo godinu dana nakon što je francuski bračni par uzeo u zakup lokal na poznatom skijalištu. Inače, fotografije renoviranja prikazuju postavljanje penastih panela preko velike količine plafona. Upravo su to paneli koji su se mogli videti na mnogobrojnim uznemirujućim fotografijama i video-snimcima tragične večeri. Kako potom dodaju, ako istraga potvrdi autentičnost slika one bi se mogle naći kao deo dokumentacije.

1/15 Vidi galeriju Požar u Švajcarska Foto: Printskrin Instagram, Društvene Mreže

Vlasnik bara Žak Moreti, izjavio je nakon preuzimanja 2015. godine da je uglavnom sam renovirao objekat. Onlajn istraživanje FOCUS-a sada otkriva značajnu korelaciju - zvanične fotografije na portalu za recenzije TripAdvisor iz 2016. već prikazuju bar sa upravo ovom prepoznatljivom strukturom plafona. To bi značilo da je potencijalno veoma opasna konstrukcija plafona ostala u funkciji skoro deset godina. Švajcarski mediji postavljaju pitanje da li je plafon bio u opasnosti godinama i da li je to nikada označeno tokom inspekcija protivpožarne bezbednosti tokom celog tog vremena?!

Pena od kartona za jaja

- Stručnjaci za protivpožarnu bezbednost Piter Vilkinson i Edvin Galea razgovarali su sa BBC-jem o materijalu plafona koji je možda izazvao razorni pregoreli svetlucanje u Kran-Montani. Prema njihovim nalazima, korišćen je poliuretan koji apsorbuje zvuk, poznat i kao "pena od kartona za jaja" zbog svoje strukture. Ova vrsta pene se često tretira usporivačima plamena u industrijskim primenama - međutim, nije jasno da li je ovo u potpunosti slučaj u ovom baru, ali će to detaljna istraga utvrditi. Stručnjaci takođe upozoravaju da efikasnost takvih tretmana može da se smanji tokom vremena - prenose mediji.

1/10 Vidi galeriju Tužne scene nakon požara u baru u Švajcarskoj Foto: Alessandro Della valle/Keystone, ANTONIO CALANNI/AP, JEAN-CHRISTOPHE BOTT/KEYSTONE

Netretirana ili istrošena poliuretanska pena je lako zapaljiva, a Vilkinson objašnjava "da jednom kada se zapali, vatra se može izuzetno brzo širiti zbog velike površine pene. Ovo proizvodi gust, otrovan dim, što drastično smanjuje vreme potrebno za bekstvo gostiju".

Stručnjak za protivpožarnu bezbednost Markus Nor je prethodno analizirao situaciju za tamošnje medije i naveo da video snimci prikazuju zapaljeni materijal koji kaplje sa plafona, što ukazuje na prisustvo zapaljive plastike.

- Činjenica da je ova struktura očigledno postojala godinama bez ikakve intervencije stavlja gradonačelnika Nikolu Feroa pod značajan pritisak - navodi stručnjak za protivpožarnu bezbednost u Švajcarskoj.