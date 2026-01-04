Slušaj vest

Službenici Uprave policije su sinoć, u nastavku koordinisanih aktivnosti koje su usledile nakon hapšenja N.B. (24), osumnjičenog za krivično delo ubistvo, izvršili pretrese na više lokacija na teritoriji Spuža i Podgorice. Tom prilikom je kod osumnjičenog pronađen i oduzet pištolj u ilegalnom posjedu kao i blizu pola kilograma opojne droge kokain, saopšteno je iz Uprave policije.

Foto: Uprava policije Crne Gore

- U odvojenoj aktivnosti na teritoriji Podgorici lišen je slobode blizak srodnik osumnjičenog lica kod kojeg je pronađeno 14 pakovanja kokaina - dodaje se.

Uhapšen sinoć

Dodaje se da su policijski službenici sinoć izvršili pretres stana u kojem je prethodno lociran i lišen slobode N.B. i tom prilikom pronašli pištolj marke Colt Commander sa sedam komada municije u okviru, koji će biti predmet veštačenja u cilju utvrđivanja da li je isti korišćen prilikom izvršenja krivičnog dela i oko pola kilograma opojne droge kokain.

- Službenici Sektora za borbu protiv kriminala su zajedno sa službenicima Odeljenja bezbednosti Podgorica sinoć, shodno naredbi suda, izvršili i pretres stana i drugih prostorija koje koristi M.C. (36) iz Podgorice, blizak srodnik osumnjičenog N.B. Pretresom objekta pronađeno je 14 pvc pakovanja sa sadržajem bele praškaste materije nalik na kokain, namijenjenih, kako se sumnja, daljoj uličnoj prodaji - saopšteno je.

Foto: Uprava Policije CG

Sa ishodom izvršenog pretresa je, kako se navodi, upoznat državni tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici po čijem je nalogu M.C. lišen slobode zbog sumnje da je počinio krivično delo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga.

Foto: Uprava Policije CG

- Službenici Uprave policije nastavljaju sa intenzivnim i sveobuhvatnim aktivnostima u odnosu na osumnjičenog N.B., kao i na identifikaciji povezanih lica, a u cilju potpunog rasvetljavanja ovog i drugih krivičnih dela.

Pretio Zviceru

Podsetimo, N.B. sumnjiči se za ubistvo Sima Markovića, navodnog pripadnika škaljarskog klana.

- Policija je pronašla počinioca krivičnog dela zahvaljujući snimku sa nadzorne kamere- rekao je izvor Kurira blizak istrazi.

Ubijeni Marković, navodno je javno pretio vođi kavačkog klana Radoju Zviceru.