Slušaj vest

Kako se navodi na Instagram stranici "192_rs", na Dunavu u blizini Novog Sada, nedaleko od novog mosta u okviru Fruškogorskog koridora kod naselja Šangaj, izvučeno je telo za sada nepoznatog muškarca.

Okolnosti pod kojima je došlo do tragedije nisu poznate.

Po rečima doktora Zorana Krulja portparola Zavoda za urgentnu medicinu Novi Sad, njihova ekipa izašla je po prvom prioritetu na lice mesta po pozivu policije.

Na licu mesta je zatečen NN muškarac bez znakova života, lekari su mogli samo da konstatuju smrt.

Kurir/Telegraf

Ne propustiteHronikaPRONAĐENO TELO MUŠKARCA NA AUTOBUSKOM STAJALIŠTU NA NOVOM BEOGRADU! Hitna pomoć mogla samo da konstatuje smrt, uviđaj i dalje u toku!
Sneg i snezno nevreme u Beogradu, foto Dado Djilas (7).jpeg
HronikaUŽAS U NOVOM SADU: Telo pronađeno na školskom terenu
IMG_20251002_000733.jpg
HronikaPRONAĐENO TELO U STANU U NOVOM PAZARU! Pre nekoliko dana izašao iz zatvora, sad pronađen mrtav, sumnja se na OVO
17671168511684158180cacak-saobraćajna-policija-fotorina.jpg
HronikaHOROR U VRBASU, NAĐENO TELO VEZANO ZA STUB Policija zatekla stravičan prizor na salašu, sumnja se na ubistvo
1747854887633.jpg