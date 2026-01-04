Slušaj vest

Nakon vesti da je Srbin Stefan Ivanović (30) za kojim se danima tragalo nakon jezivog požara u baru na skijalištu u Kran Montani, pronađen mrtav porodica i prijatelji prikupljaju novčanu pomoć kako bi njegovo telo bilo dopremljeno u Srbiju.

Pa da podsetimo, tokom novogodišnje proslave u baru "Le Constellation" u popularnom skijalištu u Švajcarskoj, došlo je do požara nakon što se najverovatnije, zapalio plafon kada ga pirotehnika, tačnije prskalice na bocama zahvatile. Požar se munjevitom brzinom proširio, scene koje su usledile bile su jezive - omladina koja je mahom bila unutra kako bi se spasila gurali su se i pokušavali da napuste lokal dok je vatra gutala sve pred sobom. Ishod - katastrofalan, 40 osoba je preminulo, od kojih je najmlađe žrtva devojčica od 14 godina, dok je 119 gostiju kluba teško povređeno.

Sajt na kome se prikuplja pomoć da se telo Stefana Ivanovića dopremi Srbiji Foto: Kurir

Herojski čin

Stefan, koji je imao dvojno državljanstvo - srpsko i švajcarsko, kobne večeri obezbeđivao je klub u kom je došlo do požara. Neustrašiv, dobar i human bez razmišljana ušao je u vatru i iznosio mladiće i devojke iz vatre, sve dok u jednom trenutku nije ostao zaglavljen u baru. Zabrinuta porodica i prijatelji tražili su ga, nestanak je prijavljen, porodica je dala i DNK koji je na kraju doveo do identifikacije - Stefan Ivanović je jedan od nastradalih. Tuga, bol i suze ispunili su sve one koji su ga poznavali, ali i sve one koji su videli da je jedan veoma hrabar Srbin koji je bez razmišljanja odlučio da pomogne drugima, ne mareći za svoj život. I dok cela Evropa danima žali sa građanima Švajcarske koje je doživela nezapamćenu tragediju, prijatelji Stefana Ivanovića, kako smo već napomenuli, traže pomoć da se njegovo telo transportuje i da on bude sahranjen u rodnoj Srbiji.

1/5 Vidi galeriju Požar u Švajcarskoj Foto: Printskrin Instagram, Printscreen/Facebook, Društvene Mreže

- U noći 1. januara 2026. godine u Krans-Montani, jedan čovek je doneo odluku za koju bi malo ko imao snage. Taj čovek zvao se Stefan Ivanović. Te večeri Stefan je radio kao agent obezbeđenja. Kada je izbio požar, mogao je da pobegne. Izabrao je da ostane. Bacio se u vatru, pokušavajući da je ugasi i da evakuiše što veći broj ljudi koji su još bili zarobljeni unutra. Svojom hrabrošću i nesebičnošću, Stefan je spasao živote. Njegov herojski čin koštao ga je sopstvenog života - piše u prvom delu poruke na sajtu na kome se prikuplja novac:

Tiha zahvalnost

- Danas Stefan iza sebe ostavlja porodicu slomljenu iznenadnim gubitkom sina, brata, voljene osobe. Naša želja je jednostavna i suštinska: omogućiti Stefanu da se vrati svojima, kako bi mogao biti sahranjen u svojoj zemlji, uz svoju porodicu. Ova humanitarna akcija ima za cilj da pokrije sve troškove transportacije u Srbiju, kao i troškove sahrane i pogreba. Želimo da Stefanu odamo poslednju počast dostojnu čoveka kakav je bio i da pružimo konkretnu podršku njegovoj porodici u ovom izuzetno teškom trenutku.

1/14 Vidi galeriju Švajcarska danima tuguje za nastradalima i povređenima u požaru Foto: JEAN-CHRISTOPHE BOTT/KEYSTONE, ANTONIO CALANNI/AP, Alessandro Della valle/Keystone, Alessandro Della valle/Keystone

Svaka donacija je odavanje počasti njegovoj hrabrosti, tiha zahvalnost za njegovu žrtvu i za spašene živote, gest solidarnosti prema njegovoj porodici. Ako niste u mogućnosti da donirate, deljenje ove akcije ili misao upućena Stefanu već su dragocen čin. Za Stefana, za heroja kakav je bio. Hvala vam od srca na vašoj podršci i humanosti - navodi se u poruci.