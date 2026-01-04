Slušaj vest

Brojni prijatelji i poznanici opraštaju se od Stefana Ivanovića, mladića iz Ljiga koji je život izgubio spašavajući povređenu omladinu u baru La Constellation u Kran-Montani. Dirljive reči koje upućuju uz fotografije heroja iz Švajacarske, slamaju i najtvrđa srca, jer, kako su svi složni, Ivanović je živeo i umro dostojanstveno, hrabro i časno. Kako kažu, hrabri Srbin često je radio u baru u kome je stradao i bio je pripadnik obezbeđenja koji je najbolje poznavao lokal.

Veliko srce

Među potresnim svedočenjima nalazi se i tekst koji brojni prijatelji šeruju.

- Nisam znao odakle da počnem o tebi, pa ću početi sa istinom. Upoznao sam te onog dana kada sam se zaposlio u agenciji za obezbeđenje. Stajao si tako visok na vratima, svi su te poštovali i bilo je očigledno čime se baviš. Na svakom poslu koji sam radio pored tebe sam se osećao sigurno. Ne zato što si bio jak, nego zato što si uvek bio u pravu. Svi su te znali i svi su te poštovali. Bio si zlatan, velikog srca, retke dobrote. Uvek spreman da se smeješ, da popraviš atmosferu čak i u teškim vremenima, toliko nezaboravnih trenutaka sam imao sa tobom, toliko smo se smejali zajedno - napisao je prijatelj čiji se status šeruje.

Kako je naveo, čak i kada bi se posvađali, nikada nisu bili ljuti jedan na drugog.

- Ni lošu reč, ni zloban pogled od tebe nisam doživeo. Uvek si mi se obraćao sa poštovanjem. Nisi mi bio sam kolega ili šef, verovao si u mene, nekada i više nego što sam ja verovao u sebe.

U potresnoj objavi istakao je i da su na Stefana svi mogli da oslone i računaju i "zatvorenih očiju".

Otišao si u Raj

- Moj prvi posao u La Constallationu bio je sa tobom, ti si mi bio šef. Vodio si me te večeri, pokazivao mi sve, znao si taj bar bolje od bilo koga i svi su te obožavali. Kada smo 11. septembra poslednji put radili zajedno u Kran-Montani nisam znao da je to poslednji put da se smejemo zajedno - zaključio je :

- Svi koji te poznajemo znamo da si 1. januara 2026. godine otišao u Raj. Mogao si da se spaseš, ali si izabrao da spaseš druge. Jednog, dvoje, troje, možda i više. Zato što si ti bio takav, prvo svi, pa tek onda ti... i zato što si bio izuzetan čovek. Ostavljaš ogromnu prazninu, ali i neizbrisiv trag u mom životu. Nastaviću kroz život sa onim što si me ti naučio. Odmori se dobro tamo gore i čuvaj nas. Voleću te do zadnjeg daha.

Da podsetimo, istraga je utvrdila da je plafon u La Constallationu planuo na dočeku nove godine od prskalica koje su bile na flašama šampanjca. U nezapamćenoj tragediji stradalo je 40 osoba, a povređeno je 119. Četiri državljanina Srbije nalazila su se u Kran-Montani, a kako je utvrđeno, Stefan je stradao, dok je troje povređeno.