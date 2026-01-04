Slušaj vest

Saobraćajna nesreća dogodila se na Moravskom koridoru, neposredno nakon Pojata, kada se automobil marke "Mercedes" zakucao u bankinu.

Za sada nije poznato da li ima povređenih. Saobraćaj na ovom delu puta otežan je zbog snega, a ekipe sa dva kamiona trenutno posipaju so kako bi se olakšalo kretanje vozila.

Saobraćajka na Moravskom koridoru zbog snega

Vozačima se savetuje oprez i prilagođavanje brzine uslovima na putu.

Nižu se upozorenja

Srbiju danas i narednih dana, ali i za Božić očekuju veoma nepovoljne vremenske prilike.

Usled toga oglasio se i RHMZ i već danas uključio narandžasti meteoalam, a od sutra delovi Srbije biće i u crvenom.

U većem delu Srbije na snazi će biti žuti i narandžasti meteoalarm, a za jugozapadni, zapadni, centralni, severoistočni i istočni deo Srbije i Beograd biće upaljen crveni meteoalarm.

Povodom opasnosti od ledene kiše ponovo se hitno oglasio RHMZ.

Hitno meteorološko upozorenje

- Usled ledene kiše koja se na području Srema, Beograda, južnog Banata, Šumadije, Pomoravlјa, istočne, zapadne i dela jugozapadne Srbije očekuje od 05.01. do 07.01.2026. godine, RHMZ Srbije je pokrenuo sistem za prenos SMS hitnih informacija građanima. Na ugroženom području očekuju se veoma opasni uslovi za vožnju. Pripremite se i za moguće prekide u snabdevanju električnom energijom.

