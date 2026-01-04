Slušaj vest

U saobraćajnoj nezgodi koja se večeras dgodila u Ulici Vuka Karadžića u Prokuplju teško je pvređena pedesetogodišnja žena iz Prokuplja. Nju je automobil prokupačkih registarstkih oznaka udario na pešačkom prelazu.

Kako smo saznali, žena je zadobila povrede butne kosti, levog ramena i karlice.