"ŽAO MI JE ŠTO JE ZORAN UBIJEN, ZNAM JA KAKO JE TO" Priznao zločin na Badnje veče, pa progovorio o izrešetanom vođi navijača "Zabranjenih"!
Muškarac Zoran Gole (44) brutalno je ubijen na Badnje veče 2025. godine ispred svoje kuće u Inđiji, a jedan od osumnjičenih za njegovu smrt Miloš Kostić Šule, brat ubijenog vođe navijača partizanove frakcije "Zabranjeni" Alena Kostića Kubija, priznao je da je počinio zločin, saznaje Kurir.
Izneo kratku odbranu
- Na pripremnom ročištu koje je održano u decembru u Višem sudu u Sremskoj Mitrovici osumnjičeni Miloš Kostić izjasnio se da je kriv, priznao je delo. Izjavio je saučešće porodici i naveo da mu je jako žao što se sve ovo dogodilo i što smo na tako tragičan način izgubili Zorana. Takođe, tokom kratkog obraćanja rekao je da razume našu bol, jer je i on ostao bez brata Alena, i da zna kako je to biti ožalošćen član porodice, ostati bez volejen osobe - kaže za Kurir Radmila Dančetović, tetka ubijenog Zorana i dodaje:
- Strašno je to što su napadači bez ikakvog razloga oduzeli život mom Zoranu! Ono što je zastrašujuće jeste da su osumnjičeni nakon zločina otišli dalje u provod, praveći se da se ništa nije desilo. Pravili su se da nisu ubili čoveka. Dvojica su otišla na druženje kod vatre, jedan je takođe, otišao na druženje, dok je četvrti mladić otišao u kafić na muziku.
Podsetimo, optužnicom koju je podiglo Više javno tužilaštvo u Sremskoj Mitrovici okrivljeni Miloš Šule Kostić (41) tereti se za krivična dela teško ubistvo Zorana Gole, teško ubistvo u pokušaju na štetu E. R. i nasilničko ponašanje, potom Đ. B. (29), S. D. (36) i A. S. (36) za krivična dela nasilničko ponašanje, a Đ. B. i za krivično delo pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela.
Dok je Zoran Gole u društvu sina, njegovih prijatelja i komšija prošle godine ložio vatru i pekao prase četvorica nasilnika su nekoliko puta pre toga divljački vozili ulicama Inđije. U jednom trenutku Zoran im je mahnuo sa ciljem da uspore vožnju, ali su se oni zaustavili i napali ga. Sve se dogodilo u trenutku, a sumnja se da je koban udarac bio onaj sekirom u stomak. Nažalost, nesrećni čovek je izboden i nožem.
Ima pola sata života
- Lekar je izašao i rekao: "Plućno krilo je stradalo, ubod sa leve strane, sa desne strane, isečeno srce..." - bile su reče koje je lekar rekao tada. Taj udarac sekirom bio je koban i verovatno je od velikih elektrošokovima usledile reanimacije pogoršalo stanje. Naglo je otekao. Dali su mu prognozu da će živeti još pola sata. Sećam se da sam tada uznemireno pitala lekara kako je moguće da nam tako nešto saopštava, ali je on tada objasnio da je bolje da znamo pravo stanje stvari. Palili smo sveće u crkvici, ali ni to nije pomoglo. Naš Zoran se borio sat i po i nažalost, nije izdražao - rekla je u potresnoj ispovesti tetka ubijenog Zorana kome su krajem decembra dali godišnji pomen na kom je bilo jako puno ljudi.
Prema njenim rečima, tragedija je još veća jer je Zoran ubijen naočigled sina.
- Sve se desilo u trenutku. Oko vatre su bili Zoran, njegov sin David sa trojicom svojih drugara i troje starijih komšija. Niko nije uspeo da reaguje. Zoran je tad sinu Davidu koji je uzeo vile da ga brani izustio: "Izboden sam, sine!", a kada je snaja izašla na prag kuće i videla ga kako leži na zemlji uspeo je da kaže: "Ženče, zovi Hitnu!" - navela nam je Radmila potresnim glasom.
Automatska puška
Nikola Elezović osuđen je na šest godina i četri meseca zbog pucnjave u kojoj je teško ranio Alena Kostića Kubija, jednog od vođa navijačke partizanove frakcije "Zabranjeni", koji je od posledica rtanjavanja preminuo. Krvavi obračun dogodio se 13. avgusta 2016. godine kada je Alen Kostić sa rođenim bratom Milošem izbušio sve četri gume na "pežou 206" koji je bio u vlasništu Elezovića. Došlo je do rasprave, a Elezović je tada ušao u dvorište u kom se nalazio i pomoćni objekat iz kog je izvadio automatsku pušku.
- Utvrđeno je da je Elezović automatsko oružje upotrebio kada je video da su braća Kostić krenula ka njemu. Prvo je ispalio četri hitca u pod, a kako se oni nisu zaustvaili on je pucao u njih. Tom prilikom teško je ranjen Alen Kostić koji je od zadobijenih povreda preminuo sutradan, 14. avgusta - podseća naš sagovornik i dodaje da je nakon pucnjave Elezović naoružan pobegao.
- Dok je trajala potraga za njim, policajci su sumnjali da se on zabarakadirao u kući jer je signal mobilnog telefona pokazivao da je unutra. Međutim, ubrzo je utvrđeno da je Elezović telefon ostavio kod kuće tokom bekstva. Ubrzo je lociran i lišen slobode. Tokom istrage utvrđeno je da je Nikola Elezović doživeo dugogodišnje maltretiranje od strane Alena Kostića, a da je kobnog dana tokom pucnjave bio pod dejstvom narkotika.
Alen Kostić Kubi sahranjen je 17. avgusta 2016. godine na groblju Orlovača. Kostića su na večni počinak ispratile stotine rođaka i prijatelja, među kojima je najviše bilo navijača.
- Otišao si, Alene, ostala je tuga, uvek će te voleti "grobari" sa juga - orilo se tada dok je na čelu posmrtne kolone bio Alenov rođeni brat.