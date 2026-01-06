Automatska puška

Nikola Elezović osuđen je na šest godina i četri meseca zbog pucnjave u kojoj je teško ranio Alena Kostića Kubija, jednog od vođa navijačke partizanove frakcije "Zabranjeni", koji je od posledica rtanjavanja preminuo. Krvavi obračun dogodio se 13. avgusta 2016. godine kada je Alen Kostić sa rođenim bratom Milošem izbušio sve četri gume na "pežou 206" koji je bio u vlasništu Elezovića. Došlo je do rasprave, a Elezović je tada ušao u dvorište u kom se nalazio i pomoćni objekat iz kog je izvadio automatsku pušku.

- Utvrđeno je da je Elezović automatsko oružje upotrebio kada je video da su braća Kostić krenula ka njemu. Prvo je ispalio četri hitca u pod, a kako se oni nisu zaustvaili on je pucao u njih. Tom prilikom teško je ranjen Alen Kostić koji je od zadobijenih povreda preminuo sutradan, 14. avgusta - podseća naš sagovornik i dodaje da je nakon pucnjave Elezović naoružan pobegao.

- Dok je trajala potraga za njim, policajci su sumnjali da se on zabarakadirao u kući jer je signal mobilnog telefona pokazivao da je unutra. Međutim, ubrzo je utvrđeno da je Elezović telefon ostavio kod kuće tokom bekstva. Ubrzo je lociran i lišen slobode. Tokom istrage utvrđeno je da je Nikola Elezović doživeo dugogodišnje maltretiranje od strane Alena Kostića, a da je kobnog dana tokom pucnjave bio pod dejstvom narkotika.

Alen Kostić Kubi sahranjen je 17. avgusta 2016. godine na groblju Orlovača. Kostića su na večni počinak ispratile stotine rođaka i prijatelja, među kojima je najviše bilo navijača.

- Otišao si, Alene, ostala je tuga, uvek će te voleti "grobari" sa juga - orilo se tada dok je na čelu posmrtne kolone bio Alenov rođeni brat.