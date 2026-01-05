Slušaj vest

Telo mladića pronašla je policija u kući u kojoj je boravio sa svojom devojkom. Prema prvim nezvaničnim informacijama, prizor koji su zatekli istražitelji jeste nekoliko paketića narkotika.

Iako su dežurne ekipe odmah izašle na teren, lekari su mogli samo da konstatuju smrt. Prvim uviđajem je utvrđeno da na telu preminulog nema vidljivih povreda koje bi ukazivale na to da je smrt nastupila nasilnim putem ili kao posledica borbe.

"Telo je, po nalogu nadležnog tužilaštva, hitno poslato na Institut za sudsku medicinu radi obdukcije, koja će precizno utvrditi tačan uzrok smrti", navodi izvor blizak istrazi.

Istraga u toku

Policija je obavila razgovor sa ukućanima i komšijama, a detaljna istraga o poreklu pronađene droge i okolnostima koje su prethodile ovoj tragediji je u toku. Rezultati toksikološke analize biće ključni za dalji tok postupka.

Kurir.rs/Telegraf

