Devojka M. P. (28) pronađena je mrtva nakon novogodišnje noći u Cvijićevoj ulici u Beogradu, a Kako Kurir saznaje ona je zatečena kako leži na podu stana obučena u kostim Deda Mraza!

U takvom stanju je, kako saznaje Kurir, zatečena po dolasku ekipe Hitne pomoći koja je došla na poziv koji je uputio mladić Miloš M. (30). Naime, prizor koji je u stanu zatekla ekipa Službe hitne medicinske pomoći bila je i više nego uznemirujuća.

1/11 Vidi galeriju Fotografije nakon tragedije u Cvijićevoj ulici u Beogradu Foto: Nemanja Nikolić

- Glava devojke bila je modra, dok su na rukama i nogama uočeni jasni tragovi vezivanja. Dežurna doktorka je, nakon pregleda, mogla samo da konstatuje smrt - kaže izvor blizak Kuriru i dodaje da je za to vreme mladić Miloš M. unezvereno i uznemireno hodao go po stanu.

Kako saznajemo, vozač Hitne pomoći pokušao je da ga smiri i rekao mu da se obuče kako bi krenuli u bolnicu.

Ovo je Miloš M. koji je skoči sa zgrade Foto: Društvene Mreže

- Mladić je tada samo kratko upitao: "Je l’ mrtva?", a nakon što je dobio potvrdan odgovor, uputio se ka terasi stana i pred prisutnima skočio sa visine. Izvršio je samoubistvo skokom sa osmog sprata zgrade gde je prethodno bio sa pokojnom devojkom tokom novogodišnjih praznika - dodaje sagovornik.

U stanu su, prema izvorima bliskim istrazi, na stolu pronađene novčanice u apoenima od po 2.000 dinara, kao i opojne droge, kokain i heroin.