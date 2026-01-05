Slušaj vest

Cigarete različitih robnih marki otkrivene su prilikom detaljnog pregleda automobila, čiji je vozač prijavio da u prtljažniku ima nov bojler od 80 litara.

Nov bojler napunio cigaretama Foto: Carina Srbije

Međutim, u unutrašnjosti bojlere pronađene su skrivene cigarete, koje su sudskom odlukom trajno oduzete, a putnik je novčano kažnjen zbog učinjenog prekršaja.

Kurir.rs

