Carinski službenici su 3. januara 2026. godine na graničnom prelazu Preševo, u saradnji sa policijom, sprečili pokušaj putnika da u bojleru prokrijumčari 410 paklica cigareta.
Hronika
NIKO NIJE MOGAO DA VERUJE ČIME JE NAPUNIO BOJLER OD 80 LITARA! Šok na graničnom prelazu Preševo, ovako smislio da prevari carinike (FOTO)
Cigarete različitih robnih marki otkrivene su prilikom detaljnog pregleda automobila, čiji je vozač prijavio da u prtljažniku ima nov bojler od 80 litara.
Nov bojler napunio cigaretama Foto: Carina Srbije
Međutim, u unutrašnjosti bojlere pronađene su skrivene cigarete, koje su sudskom odlukom trajno oduzete, a putnik je novčano kažnjen zbog učinjenog prekršaja.
Kurir.rs
