Slušaj vest

Više javno tužilaštvo u Beogradu podiglo je optužnicu protiv D.D. (35) zbog postojanja opravdane sumnje da je 2. februara 2025. godine upotrebom sile i pretnje da će napasti na njen život i telo prinudio na obljubu bivšu vanbračnu partnerku, sa kojom ima četvoro maloletne dece.

- Optužnicom, koja je predata Višem sudu u Beogradu na odluku o potvrđivanju, okrivljenom se na teret stavlja krivično delo silovanje - saopšteno je iz tužilaštva.