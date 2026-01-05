Tužilaštvo je predložilo sudu da D. D. produži pritvor zbog opasnosti od bekstva, kao i da ne bi počinio isto krivično delo
Hronika
UŽAS! SILOVAO ŽENU S KOJOM IMA ČETVORO DECE: Više javno tužilaštvo u Beogradu podiglo optužnicu!
Više javno tužilaštvo u Beogradu podiglo je optužnicu protiv D.D. (35) zbog postojanja opravdane sumnje da je 2. februara 2025. godine upotrebom sile i pretnje da će napasti na njen život i telo prinudio na obljubu bivšu vanbračnu partnerku, sa kojom ima četvoro maloletne dece.
- Optužnicom, koja je predata Višem sudu u Beogradu na odluku o potvrđivanju, okrivljenom se na teret stavlja krivično delo silovanje - saopšteno je iz tužilaštva.
Tužilaštvo je predložilo sudu da D.D. produži pritvor zbog opasnosti od bekstva, kao i da ne bi ponovio krivično delo u kratkom vremenskom periodu.
