Protiv Ljubisava T. (81) iz sela Pirkovac kod Svrljigapotvrđena je optužnica, kojom se tereti da je ubio svog komšiju Jovana M. (80), a potom pokušao da sakrije njegovo telo u susednom selu Radenkovac, saznaje Kurir u Višem sudu u Nišu. Kako nam je potvrđeno, u ovom slučaju je zakazano i suđenje i to za 16. januar.

Zlokobni događaj se desio 28. avgusta 2025. godine u baštama ispod njihovih kuća. Oni su bili u zavadi 40 godina, a motiv ubistva niko ne može da pretpostavi jer toliko dugo nisu ni razgovarali.

Ovde je nađeno telo ubijenog Jovana

- Pravnosnažnim rešenjem Višeg suda u Nišu potvrđena je optužnica Višeg javnog tužilaštva u Nišu, a koja je podignuta protiv okrivljenog Lj.T., zbog krivičnog dela ubistvo u sticaju sa krivičnim delom nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija. Pripremno ročište je zakazano za 16. januar 2026. godine - saopštila nam je portparolka Višeg suda u Nišu.

Policija iz Niša je utvrdila da je Ljubisav T. posle ubistva hteo da prikrije zločin koji se dogodio tako što je pokušao da sakrije telo u ataru susednog sela Radenkovac kod Svrljiga.

Kako je Kuriru ranije ispričala Jovanova udovica Srbijanka M. poslednji put je videla muža tog četvrtka ujutru kada je ušao da ugasi gasni top koji rasteruje divlje svinje iz bašte. Oko 14 sati je krenula da ga traži po selu, ali nije silazila u taj skriveniji deo bašte.

Njih dvojica su se sreli u kukuruzištu. Ljubisav je imao pušku u nelegalnom posedu i zašto se odlučio na ubistvo, verovatno će prvi put ispričati na sudu.

Komšija pokazuje gde je okrivljeni sakrio telo Foto: Kurir.rs/Marko Smiljković

- Srce mi se kida od muke... Ugasio mi je kuću, ubio je domaćina, i to kakvog domaćina. I sve bi dala, čini mi se, da saznam zašto je pucao u mog Jovana. I mene to muči jer oni nisu razgovarali 35, ma više, 40 godina. Molila sam policiju da mi dozvoli da pitam Ljubisava zašto mi ubi muža sad kad imaju mirnu starost... To me muči i ne mogu da prebolim! - rekla je ranije udovica Srbijanka M.