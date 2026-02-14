Slušaj vest

U selu kod Priboja, zalutali metak pogodio tada 22-godišnjeg Nikolu Perišića dok je sedeo sa porodicom ispred kuće. Pucanj nije čuo, a metak mu je završio u kičmi i od tog trenutka njegov život više nije isti.

Nikola je preživeo, ali je ostao u invalidskim kolicima, a njegova ispovest danas je snažna opomena svima koji u vreme praznika posežu za oružjem misleći da je to bezazlena tradicija:

Nikola Perišić Foto: Kurir Televizija

- 6.marta smo moja porodica i ja sa komšijama kopali kanal. Seli smo da odmorimo, kako nije bilo mesta za stolom, ja sam se pomakao i seo na panj. Prilikom ustajanja, mene je pogodio metak u kičmu. Osetio sam bol i odmah sam pao na zemlju. Noge su počele da mi se tresu i odmah su me prevezli u bolnicu - kaže Perišić i dodaje:

- Ustanovili su da imam strani projektil u leđima koji liči na metak. Ostao sam zaprepšćen jer nisam čuo pucanj. Bile su doduše neke svadbe u gradu, pa je odatle došao metak. Istraga je u toku i još se radi na tom slučaju. Ja sam još u kolicima, postoji uvek nada, samo je potrebno strpljenje i treba vremena. Jako teško sam to prihvatio, do juče sam trčao a danas moram da sedim u kolicima.

Kako ističe, njegova porodica je to mnogo teško prihvatila, te je svoje obaveze prilagodila njemu:

- Metak je izvađen, sada su na redu vežbe i rehablitacija u banji. Kod kuće radim vežbe, čim ima pokreta, biće to dobro - zaključio je Perišić.

"Imali smo puno smrti i ranjavanja bez nišana"

Pored toga, novogodišnja noć u Skoplju, umesto praznične radosti, završila se tragedijom. Dvogodišnje dete, dok je u majčinom naručju, posmatralo vatromet, pogođeno je zalutalim metkom, a od zadobijenih povreda i preminulo:

O ovoj temi govorio je za Redakciju Predrag Savić, advokat:

Predrag Savić Foto: Kurir Televizija

- Na slavljima, slavama, proslavi verskih praznika, svuda se puca. Tradicija je da se ispaljuju meci. Dugo se mislilio da kada metak ode u vazduh, negde ode i završi. Ali ne, on pada dole i proizvodi posledice. Mi smo imali puno smrti i ranjavanja bez nišana. To su zadesni slučajevi i oni ostaju nerešeni uglavnom širom sveta. Moderna tehnologija, digitalna forenzika doprinosi da se ovakvi slučajevi mogu rešiti. Može se nači mesto ispaljivanja metka pomoću 3D kamera. Međutim, nekad nema volje za rešavanje takvih slučaja.

Dodaje i da se ovakva situacija svakom može dogoditii.

