Darko Geisler Nedeljković (43) blizak škaljarskom klanu brutalno je likvidiran pre dve godine naočigled supruge i sina ispred kuće u Sao Paolu u Brazilu.

Mafijaška likvidacija, podsetimo, dogodila se 5. janaura 2024. godine i to nakon što se "škaljarac" sa porodicom vraćao kući nakon vašara. Od zadobijenih povreda muškarac, koji je rodom iz Pančeva, preminuo je u bolnici, dok je napadač pobegao nakon egzekucije.

Otkrivena lokacija

Darko Geisler Nedeljković Foto: Printscreen

- Sumnja se da je napadač po nalogu naručioca locirao Nedeljkovića koji se poslednjih deset godine skrivao u Brazilu. "Škaljarac" je nakon ubistva Andrije Mrdaka u Crnoj Gori pobegao i o njemu se ništa nije znalo, sve dok navodno, njegova lokacija samo mesec i po dana pre ubistva nije otkrivena javno na jednoj crnogorskoj televiziji - podseća sagovornik i objašnjava da je Geisler na "male ekrane" došao tokom priče jednog Baranina koji je objašnjavao povezanost sa "škaljarcem" Milanom Vujovićem Mićkom kog je tada Radoje Zvicer, vođa "kavčana", navodno, planirao da likvidira na Svetoj Gori, ali detaljnije o tome pročitajte u linku iznad.

Plaćeni ubica, po nalogu naručioca, locirao je Nedeljkovića koji je u trenutku zločina kod sebe imao lažni slovenački pasoš, a potom je usledila svakodnevna opservacija mete.

Lažni pasoš Darka Geislera koji je nađen kod njega kada je ubijen Foto: Reprodução

Kamere snimile egzekuciju

- Nadzorne kamere snimile su da je ubica sa kačketom na glavi sedeo na klupi i posmatrao svaki korak Geislera koji je na trgu uživao sa porodicom. U trenutku kada se Geisler sa suprugom i tada četvorogodišnjim sinom vraćao kući, napadač je ustao i počeo da ih prati - podseća sagovornik na pisanje brazilskih medija i dodaje:

- Kako se moglo videti na snimku, napadač je u jednom trenutku i ubrzao korak, kako ne bi iz vida izgubio metu. Kada je Geisler sišao sa bicikla kako bi otvorio kapiju od dvorišta zgrade ge su živeli, napadač mu je prišao s leđa i ispalio šest hitaca u njega. Nekim čudom dete koje je bilo u korpi na bicikli koju je Geisler držao nije povređeno, kao ni njegova supruga Brazilka koja je bila na drugom biciklu.

Brazilski istražitelji tada su naveli da ovo ubistvo odskače od njihovog "modusa operandi" i da je ovo recept smrti ubica sa Balkana i to, navodno, zbog njegovih kriminalnih poslova u prošlosti.

- Ubica je nakon rafalne paljbe pobegao, dok se Geisler samo srušio na zemlju, pokušavajući i dalje da pridržava bicikl kako njegov sin ne bi pao. Njegova supruga uzela je dete u naručje, a scene koje su usledile bile su stravične - podseća izvor opisujući video-snimak.

Kamera snimila brutalno ubistvo Darka Geislera Nedeljkovića Foto: Screenshot

- Sumnja se da su nalogodavci naručili da za likvidaciju Geislera angažuju profesionalog plaćenog ubicu, a u prilog tome ide i to što su i pored mnogobrojnih svedoka niko nije ranjen sem mete - objašnjava izvor.