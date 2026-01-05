Slušaj vest

Italijanska policija sprečila je šverc 110 kilograma kokaina i uhapsila državljanina Srbije, D. V. (54), koji je bio za volanom kamiona u kom su pronađeni narkotici, saopštila je policija.

Kako je saopšteno, veliki tovar kokaina otkriven je tokom rutinske kontrole saobraćaja na području Liserta.

- Kamion, hrvatskih tablica, kretao se ka granici sa Slovenijom kada je policija pokušala da ga zaustavi zbog neispravnog svetla. Međutim, umesto da stane na znak policije, kamiondžija je nastavio da vozi, što je službenicima bio jasan znak. Policajci su otpočeli poteru i uspeli su da ga zaustave pred samu granicu sa Slovenijom - navode italijanski mediji i dodaju da je po zaustavljanju usledio detaljan pregled teretnjaka.

- U kabini su tada pronađene tri velike putne torbe sa čak 100 paketa kokaina visoke čistoće, težine 110 kilograma - navode mediji i dodaju da su se u kamionu prevozile pločice.

- Pošiljka je krenula iz Španije, a krajnje odredište bila je Srbija. Način transporta ukazuje na to da je vozač umešan u transport ilegalne robe, jer droga nije bila skrivena u tovarnom prostoru kamiona, što je čest slučaj kada vozači ne znaju šta prevoze. U ovom slučaju je ona bila skladištena u kabini vozača - zaključuju izvori lokalnih medija.

Procena istražitelja je da bi zaplenjena droga mešanjem mogla da dostigne uličnu vrednost od neverovatnih 20 miliona evra.

Kako dodaju, kamiondžija iz Srbije je odmah uhapšen i sproveden u pritvor u Trstu.