Mladić Daris Gegić, rodom iz Tutina, jedan je od četvoro teško povređenih ljudi rodom iz Srbije, u požaru koji je izbio u novogodišnjoj noći u baru u Kran Montani u Švajcarskoj.

- Daris koji sa majkom živi u Sionu u Švajcarskoj teško je povređen tokom požara koji je, kako se sumnja, izbio nakon što je pirotehnika zahvatila plafon lokala. Za sada nije poznato koje sve povrede ima mladić, a ono što se prema poslednjim informacijama zna, jeste da je tokom požara zadobio teške telesne povrede i da je u pratnji medicinskog osoblja helikopterom transportovan za Nemačku i sada se nalazi na bolničkom lečenju u Berlinu - navodi naš sagovornik i dodaje da je sa njim i njegova majka.

Na jednoj internet platformi koja se bavi prikupljanjem pomoći za žrtve požara na skijalištu Kran Montana, skupljala se novčana pomoć i za Tutinca. Inače, Daris Gegić nije jedini povređeni mladić rodom iz Srbije, pored njega povređen je i Predrag Janković iz okoline Ljiga i Novopazarac Meldin Mehmedović.

Herojski gest

- Stefan Ivanović, koji je imao dvojno državljanstvo - sprsko i švajcarsko, preminuo je u požaru dok je spasavao goste bara "Le Constellation". Ivanović je kobne, novogodišnje večeri radio kao obezbeđenje u klubu. Herojski je, prema rečima svedoka, nekoliko puta ulazio u vatru koja je gutala sve pred sobom i izvlačio mladiće i devojke iz lokala - podseća naš sagovornik i dodaje:

- U jednom trenutku ostao je zaglavljen u baru. Porodica i prijatelji danima su ga tražili, a juče je stigla tužna vest, nakon što je porodica dala DNK materijal mladić je identifikovan kao žrtva velike tragedije.

Tragedija u Kran Montani odnela je 40 žrtave koje su do sada identifikovane, a njih 119 je teško povređeno i zadobili su velike opekotine. Povređene žrtve transportovane su po celoj Švajcarskoj, kao i Evropi. Inače, kako Kurir saznaje, u požaru u Kran Montani ima dosta povređenih rodom sa Balkana.