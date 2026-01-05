Slušaj vest

Službenici Odeljenja za suzbijanje krijumčarenja Uprave carina su tokom poslednje nedelje stare godine otkrili više prekršaja, privremeno zadržavši oko 55.000 psihoaktivnih lekova, veću količinu gasnog i vazdušnog oružja, kao i municije i druge opreme za bojevo naoružanje.

Prilikom kontrole magacina jedne kurirske službe u Beogradu je 30. decembra 2025. godine otkrivena pošiljka, koja je prema pratećoj izvoznoj dokumentaciji trebalo da sadrži dečje igračke, a u kojoj je zapravo bilo 54.655 doza različitih psihoaktivnih lekova, koji su predati u dalju nadležnost policije.

1/7 Vidi galeriju Carina zaplenila 55.000 psihoaktivnih lekova i oružje u više akcija u Srbiji Foto: Carina Srbije

Na graničnom prelazu Preševo je 27. decembra tokom detaljnog pregleda automobila, u prtljažniku, među ličnim stvarima, pronađena kesa sa 33 komada bojevih metaka kalibra 5,8mm za poluautomatsku snajpersku pušku, rukohvatom i delovima remenika za isto oružje, jednom dimnom bombom, jednom vojničkom jaknom i drugom vojnom opremom.

Lice i otkrivena roba predati su u dalju nadležnost policije.

Na ulaznoj strani graničnog prelaza Bački Breg su istog dana prilikom detaljne kontrole kombija, u kutiji sa obućom pronađena dva startna pištolja kalibra 9mm sa pripadajućim okvirima, 40 raketa i 10 patrona.

Potom je u istoj kutiji pronađen dvd plejer, u čijoj je unutrašnjosti bilo skriveno pet gasnih pištolja kalibra 9mm i 4,5mm sa pripadajućim okvirima.

U koferu sa garderobom pronađen startni pištolj kalibra 6mm, vazdušna puška kalibra 4,5mm, dve gasne puške kalibra 4,5mm.

U ovom slučaju će krijumčarena roba biti zadržana do okončanja prekršajnog postupka pred nadležnim sudom.