SPASILAČKE SLUŽBE I POLICIJA OKRUŽILI AMBIS NA PUTU KOD KRAGUJEVCA Isprevrtao se automobil, usledila akcija izvlačenja ljudi! Evo kako je izgledalo spašavanja
U saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila danas u popodnevnim časovima u blizini Tehničko-remontnog zavoda „Medna“ u Kragujevcu, brzom i efikasnom intervencijom vatrogasaca-spasilaca jedno lice je uspešno izvučeno iz vozila, bez povređenih i nastradalih.
Po dojavi Policijske uprave Kragujevac u 14.58 časova, na teren su odmah upućene ekipe Vatrogasno-spasilačke brigade Kragujevac, koje su već u 15.05 časova bile na licu mesta. Tehničkom intervencijom, pripadnici vatrogasno-spasilačkih jedinica su izvukli zaglavljeno lice iz vozila, koje je nakon toga odbilo medicinski pregled.
U akciji su učestvovali pripadnici Vatrogasno-spasilačke čete "Kragujevac" sa šest vatrogasaca-spasilaca i jednim vozilom, kao i Vatrogasno-spasilačke čete „Zastava“ sa tri vatrogasca-spasioca i jednim vozilom, dok je obezbeđenje lica mesta vršila Policijska uprava Kragujevac.
Načelnik Uprave za vanredne situacije u Kragujevcu Zoran Kočović istakao je da su vatrogasci-spasioci još jednom pokazali visok nivo profesionalnosti, brzine i spremnosti da reaguju u svim okolnostima, naglasivši značaj dobre koordinacije svih službi na terenu.
- Apelujem na sve vozače da prilagode brzinu i način vožnje vremenskim uslovima i stanju na putevima, kako bismo zajednički smanjili rizik od saobraćajnih nezgoda i sačuvali ljudske živote, poručio je Kočović.
Nakon još jedne efikasne akcije vatrogasaca-spasilaca u saobraćajnoj nezgodi, Uprava za vanredne situacije MUP-a u Kragujevcu podseća da su njene ekipe neprekidno na terenu i spremne da reaguju, uz jasan cilj – brzu pomoć i bezbednost svih građana.