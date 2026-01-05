Slušaj vest

U saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila danas u popodnevnim časovima u blizini Tehničko-remontnog zavoda „Medna“ u Kragujevcu, brzom i efikasnom intervencijom vatrogasaca-spasilaca jedno lice je uspešno izvučeno iz vozila, bez povređenih i nastradalih.

Po dojavi Policijske uprave Kragujevac u 14.58 časova, na teren su odmah upućene ekipe Vatrogasno-spasilačke brigade Kragujevac, koje su već u 15.05 časova bile na licu mesta. Tehničkom intervencijom, pripadnici vatrogasno-spasilačkih jedinica su izvukli zaglavljeno lice iz vozila, koje je nakon toga odbilo medicinski pregled.

U akciji su učestvovali pripadnici Vatrogasno-spasilačke čete "Kragujevac" sa šest vatrogasaca-spasilaca i jednim vozilom, kao i Vatrogasno-spasilačke čete „Zastava“ sa tri vatrogasca-spasioca i jednim vozilom, dok je obezbeđenje lica mesta vršila Policijska uprava Kragujevac.

Načelnik Uprave za vanredne situacije u Kragujevcu Zoran Kočović istakao je da su vatrogasci-spasioci još jednom pokazali visok nivo profesionalnosti, brzine i spremnosti da reaguju u svim okolnostima, naglasivši značaj dobre koordinacije svih službi na terenu.

- Apelujem na sve vozače da prilagode brzinu i način vožnje vremenskim uslovima i stanju na putevima, kako bismo zajednički smanjili rizik od saobraćajnih nezgoda i sačuvali ljudske živote, poručio je Kočović.