Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave saobraćajne policije, danas oko 14 časova u Rumi, zaustavili su vozilo „reno“ koje se kretalo brzinom od 130,2 kilometara na čas na putu u naselju gde je ograničenje brzine 50 kilometara na čas.

Vozilom je upravljao dvadesetosmogodišnji A. J. za kog je kontrolom utvrđeno da nema izdatu vozačku dozvolu, dok je rok važenja registracione nalepnice za vozilo istekao 19. aprila 2025. godine.

Daljom kontrolom utvrđeno je da vozač nije u toku vožnje koristio sigurnosni pojas, kao i da je na zadnjem sedištu prevozio dete starosti deset meseci koje nije bilo u bezbednosnom sedištu, već u krilu majke.

Vozač i vozilo isključeni su iz saobraćaja, a protiv vozača su podnete odgovarajuće prekršajne prijave.

Podsećamo da pripadnici saobraćajne policije sprovode akciju pojačane kontrole u cilju očuvanja bezbednosti saobraćaja tokom novogodišnjih i božićnih praznika, a u dosadašnjem toku akcije otkriveno je oko 42.000 prekršaja.

Kurir.rs

Ne propustiteHronikaTURSKOM DRŽAVLJANINU IZREČENE NOVČANE KAZNE OD 2,48 MILIONA DINARA: Niška policija zaustavila muškarca (59), za mesec dana napravio 80 prekršaja
Saobraćajni policajac
Crna GoraMRTAV PIJAN UHVAĆEN ZA VOLANOM, PA ODMAH U ZATVOR! Oštre kazne za bahate vozače u Crnoj Gori: Iza rešetaka 15 dana i zabrana vožnje 4 meseca
1743703976podgorica-crna-gora-policija-fotorina.jpg
HronikaMUŠKARAC (35) ISKLJUČEN IZ SAOBRAĆAJA U PROKUPLJU: Vozio bez registarskih tablica, vozačke dozvole i sa 1,23 promila alkohola u krvi
IMG_20250616_000212.jpg
HronikaSRBIN UHAPŠEN ZBOG SAOBRAĆAJNOG PREKRŠAJA U CRNOJ GORI! Pijan i drogiran divljao na Žabljaku, mora da plati kaznu od 1.000 evra
crnogorska policija.jpg