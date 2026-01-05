Slušaj vest

U jednoj garaži na Novom Beogradu, kako Kurir saznaje, pronađena je velika količina oružja.

Kako saznajemo, u garazi je pronađeno nekoliko automatskih puski, snajper, eksplozivne naprave i brojno drugo oružje.

- Garažu je koristio A. A. a pretres je u toku - potvrdio je izvor Kurira .

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu pretres rade pripadnici PU za grad Beograd.

Kurir.rs

