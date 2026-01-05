Slušaj vest

Dečak, koji je 21. decembra nestao u Pazariću, pronađen je živ i zdrav, potvrdila je njegova porodica.

Njegov nestanak ranije je prijavljen Policijskoj stanici Hadžići, nakon što je, prema riječima majke Dragane Ković, posljednji put viđen u jutarnjim satima toga dana.

Majka je danas potvrdilada je stupila u kontakt sa sinom.

„Ja sam Dragana. Zvao me sin, rekao mi je da je živ, zdrav i da se oženio. Ima ženu i trenutno su u Nišu“, navela je.

Prema rečima porodice, on je ranije otišao u Srbiju zbog veze sa devojkom s kojom se zabavljao oko godinu dana, a sada su se venčali.

Porodica ističe da su sada u svakodnevnom kontaktu s njim, te da su policiji prijavili nove informacije o njegovom boravku i zdravstvenom stanju.

„Najvažnije nam je da je dobro i da je živ i zdrav“, poručili su članovi porodice.