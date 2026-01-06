ZAPLENJENO VIŠE OD 33.000 KOMADA PIROTEHNIČKIH SREDSTAVA: Protiv prodavca (25) u Kragujevcu podneta krivična prijava (FOTO)
Inspektori Sektora za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave za vanredne situacije u Kragujevcu, zaplenili su 33.636 komada različitih pirotehničkih sredstava, težine oko 60 kilograma eksplozivne smeše.
Pirotehnička sredstva zaplenjena su prilikom kontrole nelegalne prodaje i to, kako se sumnja, od T.P. (25), koji je zatečen pored improvizovanog štanda, a protiv njega je podneta prekršajna prijava.
Oduzeta pirotehnička sredstva, po ustaljenoj proceduri biće uništena u skladu sa zakonom, nakon završenog prekršajnog postupka.
Pripadnici Sektora za vanredne situacije, tokom cele godine, a shodno planu inspekcijskog nadzora, obavljaju kontrolu prometa pirotehničkih sredstava.
Tokom pojačane kontrole, za vreme novogodišnjih i božićnih praznika, pripadnici Sektora za vanredne situacije samo tokom decembra obavili su inspekcijski nadzor 175 objekata i 165 lokacija na otvorenom prostoru.
Pripadnici Sektora za vanredne situacije nastavljaju akciju pojačane kontrole nelegalne prodaje pirotehničkih sredstava.
