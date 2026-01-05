Slušaj vest

Vrhovni sud doneo je presudu kojom je utvrdio da je povredjen zakon kada su četvorica bivših pripadnika DB-a oslobodjena optuzbi za ubistvo Slavka Ćuruvije, saznaje Kurir.

Vrhovni sud presudom je utvrdio da je odlukom Apelacije povredjen zakon u korist okrivljenih. Medjurim, s obzirom na to da su pravosnažno oslobodjeni, njima ne može ponovo da se sudi.

Apelacioni sud u Beogradu, podsetimo, pravosnažno je oslobodio Radomira Markovića, Milana Radonjića, Ratka Romića i Miroslava Kuraka od optužbi za učešće u ubistvu novinara i vlasnika "Dnevnog telegrafa" Slavka Ćuruvije 11. aprila 1999. godine.