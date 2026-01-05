Slušaj vest

Vrhovni sud doneo je presudu kojom je utvrdio da je povredjen zakon kada su četvorica bivših pripadnika DB-a oslobodjena optuzbi za ubistvo Slavka Ćuruvije, saznaje Kurir.

Vrhovni sud presudom je utvrdio da je odlukom Apelacije povredjen zakon u korist okrivljenih. Medjurim, s obzirom na to da su pravosnažno oslobodjeni, njima ne može ponovo da se sudi.

Apelacioni sud u Beogradu, podsetimo, pravosnažno je oslobodio Radomira Markovića, Milana Radonjića, Ratka Romića i Miroslava Kuraka od optužbi za učešće u ubistvu novinara i vlasnika "Dnevnog telegrafa" Slavka Ćuruvije 11. aprila 1999. godine.

Prethodno Posebno odeljenje Višeg suda u Beogradu dva puta ih je osudilo i na ukupno 100 godina zatvora, ali je Apelacioni sud u Beogradu prvi put presudu ukinuo, a drugi put je otvorio glavni pretres i četvoricu okrivljenih oslobodio optužbi.

Ne propustiteHronikaRANJEN BEŽAO 50 METARA, PA GA UBICA OVERIO SA 2 HICA U GLAVU: Luka bio specijalac i imao debeo dosije - pominjali ga i kod ubistva Ćuruvije!
Screenshot 2024-12-05 194745.png
Politika"SLOBA I MIRA SU BOLESNI LJUDI, SRBIJA SA NJIMA NEĆE IMATI SREĆE!" Proročanske reči prijatelja Miloševića: Dao Miri prvi posao, pretučen na dan ubistva Ćuruvije
0401-epa-srdjan-suki.jpg
HronikaLUKA - PRIPADNIK JSO - BIO JE DOBRO POZNAT POLICIJI ZBOG OVOGA: Pominjan i na suđenju za ubistvo Ćuruvije! Ranjen u sačekuši, bežao 50m, pa ga ubica overio
Screenshot 2024-12-05 194756.jpg
HronikaZAŠTO JE UBIJEN ŠEF SRPSKE POLICIJE? Badža prvi na listi da odstrel, izrešetan u piceriji POČETAK SMRTONOSNOG NIZA NA 11. APRIL
screenshot-20240418-183844.jpg