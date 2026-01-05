VRHOVNI SUD DONEO PRESUDU U SLUČAJU ĆURUVIJA: Pripadnici DB-a nezakonito oslobodjeni optužbi?
Vrhovni sud doneo je presudu kojom je utvrdio da je povredjen zakon kada su četvorica bivših pripadnika DB-a oslobodjena optuzbi za ubistvo Slavka Ćuruvije, saznaje Kurir.
Vrhovni sud presudom je utvrdio da je odlukom Apelacije povredjen zakon u korist okrivljenih. Medjurim, s obzirom na to da su pravosnažno oslobodjeni, njima ne može ponovo da se sudi.
Apelacioni sud u Beogradu, podsetimo, pravosnažno je oslobodio Radomira Markovića, Milana Radonjića, Ratka Romića i Miroslava Kuraka od optužbi za učešće u ubistvu novinara i vlasnika "Dnevnog telegrafa" Slavka Ćuruvije 11. aprila 1999. godine.
Prethodno Posebno odeljenje Višeg suda u Beogradu dva puta ih je osudilo i na ukupno 100 godina zatvora, ali je Apelacioni sud u Beogradu prvi put presudu ukinuo, a drugi put je otvorio glavni pretres i četvoricu okrivljenih oslobodio optužbi.